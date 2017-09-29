焦点：亚洲股票发行活动料年底发力 逆转1-9月疲态有望追平去年

路透香港9月29日 - 受香港科技相关IPO及印度保险公司上市带动，亚洲除日本外的股票发行活动料在2017年第四季回升，有助该区域股权资本市场(ECM)摆脱前九个月惨淡局面，追平去年的表现。

资料图片：2016年6月，香港，港交所外飘扬的司旗（左）、中国国旗（中）和香港特区区旗。REUTERS/Bobby Yip

银行和证券公司在另一方面也获得安慰。据汤森路透预估，虽然该区域股权交易规模下滑，但银行和证券公司从中赚取的费用同比高出24%，并因此共计获利44亿美元。这表明他们参与了更有利可图的交易。

汤森路透数据显示，今年截至9月底，该区域股权交易下降13.9%，现有股份出售领跌，其下滑大大抵消了中国内地及印度首次公开发行(IPO)的大幅增长。

根据截至9月27日的数据，亚太区ECM活动降至1,360亿美元，后续股票发行大降25.6%；IPO增长18.7%至496亿美元，中国创业板及深圳中小企业板新股上市规模增逾一倍。

随着年终将至，香港的IPO活动及更多保险公司在印度挂牌上市，这方面的活动料将继续一片繁忙。相比之下，澳洲的IPO活动锐减，可能影响该地区的整体交易量。

“第四季会很活跃，将有很多的IPO活动，”花旗集团除日本以外亚洲证券承销主管Harish Raman称。花旗集团今年在股票承销方面是排名第二的银行。

“展望明年，在中国以外会有一些大规模的新股上市交易。因此，从IPO角度看，会相当有意思。”

将要进行的交易包括Razer和阅文集团(China Literature)的IPO。Razer是英特尔(INTC.O)和香港富豪李嘉诚支持的游戏硬件制造商。阅文集团是腾讯(0700.HK)旗下企业，为中国最大的在线出版和电子书公司。

这两家企业分别计划未来几周筹资4亿和8亿美元，并可能从对科技企业在香港上市的热情重燃中受益，此前中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)在15亿美元IPO后上市首日飙涨。

国有公司中国铁塔(China Tower Corp)和中国石化销售有限公司(Sinopec Marketing Co Ltd)这两笔巨额上市案不太可能如市场预期那样在2017年完成，因为两家公司都尚未提交IPO材料。这两笔交易预计都将筹资至少100亿美元，交易可能会推后到2018年，从而提振明年的上市活动。

澳洲方面，2017年前九个月IPO数量骤降62%，因最初打算上市的企业最终却在债务因素的促使下被国内外买家所收购。

在一系列保险公司上市后，印度今年IPO可能将创纪录。另外三家保险商--HDFC Standard Life Insurance Co Ltd、国营GIC Re和New India Assurance Co Ltd也已提交IPO申请。银行业人士预计这三笔IPO总计将筹资逾40亿美元，但三家公司都可能不会在12月前上市。

“考虑到所有这些大型保险商交易...印度市场可能无法再复制今年的IPO盛况，但明年你可以看到印度二级市场活动繁多，”花旗集团的Raman补充道。(完)