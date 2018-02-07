美国对不公平贸易喋喋不休 亚洲出口国却悄然应对

路透首尔/东京2月7日 - 美国总统特朗普上任一年后，华府有关不公平贸易的论调不断升级，致使亚洲国家的决策者不愿公开发表可使本币贬值的言论，尽管美元已跌至多年低位。

这些国家的央行正寻求以较为微妙的方式来控制本币汇率，因为美元持续下跌已削弱了多个出口国的竞争力。

比如，泰国央行上周就称正在放松管制，允许散户投资者直接购买外国证券。此举貌似旨在鼓励资本外流，从而抑制泰铢升值；泰铢THB=正处于四年高位。

尽管人们认为亚洲出口品的需求强劲，为地区性货币提供了合理的支撑，各国央行对此也心照不宣，但分析师称，特朗普在贸易方面的强硬姿态则为外汇市场重新划定了战线。

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“美国总统特朗普挥舞着一根更大的棒子：贸易保护主义的威胁，”债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)全球经济顾问Joachim Fels表示。“欧洲和日本已经默许，谁也没有通过讲话或行动阻止本币升值。”

虽然许多亚洲央行在美元下跌之际进入汇市干预，但他们也很快声称这不是出于贸易竞争力的目的。

虽然新的贸易形势让亚洲决策者在言行方面更加谨慎，但该地区许多出口商对于本币升值的痛苦则更加直白。

韩国公司，包括主要汽车和电子生产商，对2017年韩元兑美元和日圆升值表示无奈。

全球第二大存储芯片生产商--海力士半导体2017年的获利创下纪录高位，但外汇相关亏损占其非营业成本的一大部分。苹果供应商LG显示器预测，今年汇率对该公司是一个不利因素。

现代汽车2017年获利创下七年来最差，该公司在国际轿车市场面临着价格下降和竞争激烈的问题。微薄的获利又被韩元兑美元12.8%的升值抹去一大部分。

“请告诉我有没有将汇率冲击降至最小化的办法，”现代汽车集团的一名消息人士告诉路透。“我们的处境很困难。”(完)