美联储主席谈话前亚股上涨 对特朗普争议未有太大反应

路透东京7月12日 - 亚洲股市周三上涨，此前美股勉力安度美国总统特朗普与俄罗斯合谋争议的影响，在此同时投资人转向观察美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的评论。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.4%。日股日经指数.N225下跌0.3%，受日圆上涨打击，不过美元计价的日本指数则是上涨0.4%。

美国股市曾一度下挫，因此前美国总统特朗普长子披露的电邮显示俄罗斯支持其父去年竞选总统。

但到收盘时，美股收复失地。

“这些电邮显得十分不利，但看上去也不像是(违法行为)的确凿证据，我怀疑仅靠这些可能不会引发市场避险，”瑞穗证券资深固定收益分析师Hiroko Iwaki称。

美股在一定程度上受到如下因素提振。美国参议院共和党领袖麦康奈尔称，参议院8月休会将推迟两个星期，为立法和提名人审批争取更多工作时间。

但仍不清楚共和党参议员是否已凝聚了足够的支持票数来通过法案、甚至法案的最终形式。

另一方面，特朗普竞选团队涉俄一事出现新发展而令美元受挫之后，美元还没恢复元气。

欧元在亚洲时段触及14个月高位1.1484美元。

美元兑日圆亦失去动能，日本央行上周五购债操作后，突显了美日两国货币政策的分歧，美元/日圆已重陷压力。

美元兑日圆跌0.3%，报113.60日圆，跌落周二触及的四个月高位114.495日圆。

美元指数徘徊在95.64，距离6月底触及的九个月低点95.47不远。

美国公债收益率保持在近期高位的下方，10年券收益率报2.355%，上周五则为2.398%，是近两个月最高。

今日1400GMT，美联储主席叶伦将在国会就美国经济状况做证词陈述。在此之前已有两位美联储官员表示，薪资增速较低并且通胀温和，所以加息要谨慎。

美联储理事布雷纳德支持“很快”缩表的计划，不过她暗示，对于未来加息的支持一定程度上将取决于通胀的情况。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，在薪资增长如此缓慢之际，难以相信美国面临经济过热的风险。

交易员对年底前升息的预期减弱，美元利率期货显示年底前升息的可能性约为55%，低于稍早时的约60%，但多数投资者预期美联储将在9月决定开始缩减资产负债表。

“在6月政策会议之后，按叶伦的标准而言，她已经最清楚地显示她计划开始缩减资产负债表，而且今年内还将升息一次。自从那时以来，美国经济没有什么大的变化，”野村证券资深市场策略师Tomoaki Shishido表示。

“我认为定于周五公布的美国CPI数据可能更为重要。如果美联储评估认为2月至5月CPI疲软是暂时的，那么美联储将会推进其计划。否则，一些美联储决策者将会希望修订原计划，”他补充道。

美国政治新闻网站Politico援引知情消息人士报导，总统特朗普明年提名美联储主席叶伦连任第二个任期的可能性越来越小，白宫国家经济委员会主任柯恩是领先的继任人选。市场对该消息的反应基本平静。

油价延续上日的涨势，因美国政府下调明年原油产量预估且库存下降。

美国原油期货涨1.6%至每桶45.75美元，延续从周一的近两周低点43.65美元反弹的走势。布兰特原油期货涨1.4%至每桶48.16美元。

美国原油和布兰特原油均已攀升到上周中期到周一跌势的50%回档位上方。(完)