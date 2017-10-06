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亚洲股市跟随美股上扬 美元徘徊在七周高位
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#国际财经
2017年10月6日 / 凌晨3点45分 / 15 天内

亚洲股市跟随美股上扬 美元徘徊在七周高位

2 分钟阅读

路透东京10月6日 - 亚洲股市周五上涨，此前对美国税改计划的乐观情绪提振美股升至新高，美元在七周高点附近徘徊，因新公布指标显示经济增长强劲。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬0.3%，周线有望上涨1.6%。

日股日经指数上涨0.25%，此前刷新两年高位，澳股涨0.8%，韩股升0.9%。

标普500指数周四连六日创纪录收盘高位，为1997年以来最长，因随着国会接近批准预算决议，对税改的乐观预期增强，且数据进一步显示美国经济强劲。

“国会通过了预算细节，我们有了重要的第一步，因此向税改更前进一步，”大华银行驻新加坡市场策略主管Heng Koon How表示。

周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数降幅超预期；8月贸易逆差收窄，因商品和服务出口急升至逾两年半高位。8月核心资本财订单增幅被上修。

本周出炉的美国数据整体稳健，投资者关注焦点现在转向1230GMT出炉的备受关注的非农就业报告。

金融市场非常关心飓风哈维和伊尔玛对9月美国就业市场的影响。

“飓风令就业状况难以确定，不管数据有多强劲或疲弱，市场反应都可能有限，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。

根据一项路透调查，分析师预计美国9月非农就业岗位仅增加9万个，低于8月的增加15.6万个。

“如果数据结果强劲，将增强美联储12月升息的预期。但鉴于美联储对物价看法态度谨慎，加上叶伦的主席任期在2月届满，所以对12月之后升息的预期就是另外一回事了，”巴克莱的Kadota说。

根据CME集团的FedWatch Tool显示，利率期货交易商现预期12月升息机率为86%，高于一周前的78%。

美元指数持平在93.969，此前曾触及8月17日以来最高的93.990。

欧元则持平在1.1710美元，上日跌0.4%。周线料将下滑0.9%，本周欧元曾触及近两个月低点1.1695美元。

美元兑日圆报112.855日圆，几近持平。周线势将上涨0.3%。

英镑兑美元周四下跌近1%，本周表现可能是一年来最差，因投资者担忧英国首相特雷莎梅的领导地位可能受到挑战。

英镑/美元回落至一个月低点1.3088。

美国10年期公债收益率涨至2.348%，有望重返周一所及三个月高点2.371%。该收益率本周稍早曾一度跌至2.300%。

布兰特原油跌0.2%，报每桶56.88美元。

原油期货隔夜曾一度大涨2.1%，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动可能延长的前景，则协助支撑油价，不过交易商亦关注正向墨西哥湾逼近的热带风暴。(完)

编译 王丽鑫/戴素萍/杜明霞/李婷仪/孙茉莉; 审校 张明钧/于春红/张若琪/王兴亚

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