安倍赢得大选扶助日股触及20年高点 日圆接近三个月低位

路透悉尼10月23日 - 日圆走软扶助日本股市周一大涨，日本首相安倍晋三领导的执政联盟赢得大选，从而为出台更多刺激政策放行；欧元则下跌，因西班牙的宪法危机加剧了该地区政治团结疑虑。

美元是主要受益者，美国总统特朗普和共和党朝减税迈出一小步，提振了美国股市和美债收益率。

日经指数上涨1%，来到1996年以来最高水准，之前日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中轻松胜选。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持稳，新加坡股市触及逾两年高位。

投资人认为，正当美国联邦储备委员会(美联储/FED)似乎决定12月再次升息之际，安倍胜选将使日本央行得以继续其大规模货币宽松措施。货币宽松会压低债券收益率和日圆。

“这应能延长‘安倍经济学’的期间，包括日本央行的庞大刺激。”贝莱德智库(Blackrock Investment Institute)分析师写道。

“我们认为这一结果对日本股市温和利好，对日圆和日本公债温和利空。”

美元兑日圆涨0.2%至113.74，并一度短暂触及7月中旬以来最高114.09。该货币对在7月高位114.49面临强劲阻力，但若突破则将打开通向3月高位115.51左右的通道。美元指数小幅上涨0.1%。

日圆兑欧元亦下滑。但欧元也有自己的问题，西班牙政府呼吁加泰罗尼亚民众接受马德里当局的决定，即解散该地区自治政府并进行接管。

该国几十年来最大的政治危机进入决定性的一周。中央政府试图施加控制，但投资者迄今认为，西班牙政治冲突不会扩散至欧盟其他地区。

欧元兑美元小跌0.13%至1.1770，在1.1729附近有强劲的技术支撑。

欧元周四将再度面临障碍，欧洲央行届时将召开政策会议。有传言称欧洲央行将削减月度资产购买额度，但同时会延长该项计划。

“就像我们一段时间里表明的那样，(量化宽松)计划的持续时间要比月度购买规模重要，”RBC Capital Markets分析师表示。

“所以尽管我们认为购买规模将净减少至少300亿欧元...但我们也预计欧洲央行将保持(购债)计划不设时限。”

美国股市周五刷新纪录收盘高位，标普500指数录得六周连涨，此前美国参议院通过了预算决议，提升了特朗普总统的减税计划可能推进的希望，这扶助亚股。

大宗商品市场，美元走坚拉低金价，现货金跌0.3%报1,276.80美元。

油价周一上涨，因中东供应出现隐忧，美国油市供应显现出进一步收紧的迹象，同时亚洲需求持续上升。

指标布兰特原油期货涨0.13美元报每桶57.88美元，美国原油涨0.25美元报每桶52.09美元。

图表：MSCI明晟指数、日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)