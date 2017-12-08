亚股受中日亮眼数据拉抬而上涨 比特币升势瞠目结舌

路透悉尼12月8日 - 亚股周五连续第二天上涨，因中国和日本的经济数据优于预期，投资人对市场新宠比特币的升势瞠目结舌。

中国海关总署周五公布，以美元计价11月出口同比增长12.3%，进口同比增长17.7%，路透调查预估中值分别为5.0%和11.3%。

铁矿石和铜进口大幅反弹，或有助于阻止大宗商品价格近期的回落走势。

日本股市日经指数.N225领涨，因日圆兑美元下滑。该指数上涨1.1%，周四涨1.45%，几乎回到了本周初的水平。

周五公布的修正数据显示，由于资本支出大幅增加，日本经济第三季增速是原先估计的两倍。而且受惠于出口旺盛，经济料将继续扩张。

澳洲股市小涨0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.6%。

美国股市更加稳健鼓励股票买家。道琼工业指数.DJI涨0.29%。标普500指数.SPX涨0.29%，纳斯达克指数.IXIC上升0.54%。

美国即将公布非农就业数据。预计11月非农就业岗位增长20万个，薪资也可能反弹。

市场还关注英国和爱尔兰关于英国退欧后两国陆地边界问题的磋商，若能达成协议，将消除英国与欧盟开启自由贸易谈判的最后一个障碍。

对达成协议的猜测推动英镑兑美元隔夜大幅反弹至1.3474，之前曾一度跌至1.3320。

英镑是为数不多兑美元上涨的货币之一。美元兑其他主要货币整体走坚。

美元兑日圆JPY=突破113.00升至113.34，欧元兑美元EUR=触及两周低点1.1766。美元指数持坚于93.834。

**数字货币宠儿**

比特币在Bitstamp交易所价格升穿16,666美元，仅仅两周时间价格翻倍。其他交易所报价最高达22,000美元，这进一步加剧了有关比特币是否是个要破裂的泡沫的争论。

随着首个比特币期货即将上市，进一步激发了投资人的兴趣，美国最大的加密货币交易所面临难以应付交易创天量的问题。

不过，一些人士警告，比特币期货的登场或许是比特币走下坡的开始。

“把比特币引入期货市场可能会给大投资人做空的机会，”Think Markets UK的首席市场分析师Naeem Aslam表示。

“在期货市场可以用许多流动性大举做空，因此将影响到标的资产的市场定价。”

比特币暴涨抢走了黄金多头的一些风头，为对冲通货膨胀和政府干预提供了一种替代资产。

金价周四最终突破近期的窄幅波动区间，触及四个月低点1,245.60美元。

“黄金花了几百年时间才达到供需平衡，”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin指出。“比特币全球需求仍在寻找它与受限制、无弹性的供应之间的相对位置。”

油市则是另一番景象，尼日利亚石油工人威胁要罢工，引发了一波空头回补行情。

布兰特原油期货几无变动，交投在每桶62.18美元，隔夜上涨0.98美元。美国原油下跌0.03美元，报56.66美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)