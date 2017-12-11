比特币期货开始交易后上涨 美元维持升势等待美联储会议

路透悉尼12月11日 - 比特币期货开始交易后突破初始价，美元周一在亚洲盘维持涨势，因市场预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将坚持收紧政策的道路。

CBOE Global Markets主力比特币1月期货在纽约周日晚间开盘报15,460美元，盘中一度升至16,660美元。该合约最新报16,420，较卢森堡Bitstamp交易所高出近1,300美元。

比特币今年飙升至历史新高，自年初以来的涨幅高达14倍，吸引了机构的兴趣。这种猛涨也导致泡沫担忧。

“比特币价格暴涨看起来仍然是另一种投机狂热，”悉尼安保资本投资的首席经济学家Shane Oliver表示。

“比特币期货交易...将使其更容易交易，这只会吸引更多的买家，”Oliver说。“不可能知道它会涨到多高，能涨多久，所以做空具有非常高的风险。”

交易所Bitstamp的比特币价格上涨了5.1%，至15,473美元，上周涨幅超过30%。

一些市场参与者认为，比特币泡沫潜在破裂风险对其他金融资产的影响将有限，原因是比特币市值大约为2,400亿美元，远远小于流通黄金市值。

亚洲股市略微走高，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，持守在两个月低点542.27点上方，因周五出炉的美国就业数据表现强劲，令市场对全球经济成长持乐观看法。

日本股市日经指数.N225涨0.1%，澳洲股市涨0.1%。中国股市高开，沪深300指数.CSI300涨0.1%，此前周五出炉的贸易数据表现不错。香港恒生指数.HSI涨0.3%。

中国进出口在10月放缓后于上月加速，这对中国经济而言是令人鼓舞的迹象。

外汇市场投资者在本周全球多家央行举行政策会议前保持谨慎，而美联储是预计将会升息的唯一一家主要央行。英国央行与欧洲央行料将维持利率不变。

美元兑日圆JPY=升至近一个月高点，上周攀升1.2%。美元指数稳定在三周高位附近。

**升息？**

交易员将密切关注美联储对未来利率政策走向的预期，目前美国薪资增长和通胀率均低迷不振。

上周五出炉的数据显示，美国11月平均时薪上涨0.05美元或0.2%，分析师原先预期为增长0.3%。

11月薪资年增幅为2.5%，亦逊于预期的增长2.7%。

薪资依然疲弱，尽管11月非农就业岗位增加22.8万个。

“我们将密切关注任何温和转向的迹象，”花旗驻纽约外汇策略师Aerin Williams谈及美联储12月12-13日会议时称。

“这不单单是因为薪资数据，更多的是受美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯讲话影响，他表示近期数据或许表明应推迟升息。”

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯对美国纽约时报称，12月加息理由并不“明显”，他对低通胀感到担忧。

美国原油期货跌0.17美元至每桶57.19美元。布兰特原油期货跌0.24美元至63.16美元，从近期触及的两年半高点64.65美元回落。

现货金基本持平于每盎司1,247.31美元。(完)