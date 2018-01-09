亚股微幅走高 日本央行削减购债规模后日圆跳涨

路透东京1月9日 - 亚洲股市周二微幅上涨，接近纪录高位，日圆成为汇市关注焦点，在日本央行购债操作后跳涨；该央行在购债操作中略微缩减了购债规模，提醒投资者央行终将使政策正常化。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至590.89点，距2007年11月触及的纪录高位591.50点不远。

道琼工业指数.DJI周一收盘微跌0.05%，标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC分别收升0.17%和0.29%。美股今年创下逾10年来最佳开局后，投资者在企业财报出炉前转趋谨慎。

韩股综合股价指数.KS11上涨0.2%，升势受到抑制；此前三星电子(005930.KS)初估第四季获利将创新高，但表现仍不及市场预期，因韩元走强及员工年末奖金削弱动态随机存取记忆体(DRAM)芯片价格涨势的影响。三星电子股价跌1.9%。

MSCI明晟亚洲科技指数今年以来涨逾5%，目前走势持平。

日经指数.N225涨0.5%，在日圆劲升后回吐涨幅。该指数稍早曾触及1991年11月以来高位，周二恢复交易后追赶上日的涨势。日股周一因假期休市。

美元兑日圆JPY=回吐稍早温和涨幅，转为下跌0.4%至112.63，一度低见112.50，此前日本央行减少购买日本政府公债。

日本央行2016年采行控制收益率曲线政策以来，曾经做过类似的购债调整，这多被视为技术性的动作。该行周二缩减10年至25年内到期、以及25年至40年内到期的日债买进金额，较前次购债各减少100亿日圆(8,839万美元)。

尽管日本央行的购债操作调整通常不会对汇市造成影响，但交易员多表示，走势变化的时点显示，部分市场人士利用这点当作抛售美元及欧元兑日圆仓位的藉口。

“全球各地央行已经开始让政策正常化，日本央行今日的调整提醒市场总有一天该行也会这么做，”三井住友信托资深市场分析师Ayako Sera表示。

欧元/美元EUR=持稳报1.1969美元，低于上周四创下的近四个月高点1.2089。欧元/日圆EURJPY=下跌0.3%，至134.85日圆。

美元指数小跌0.1%，至92.269。

上周五的美国就业报告表现并未动摇美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策前景，投资人看好美国进一步升息，这支持了美元。虽然美国就业增长放缓幅度大于预期，但薪资上升显示劳动市场强劲。

“整体来看，这仍是相当强劲的就业市场，”U.S. Bank私人客户部门首席投资官Bill Northey称。

“报告中没有任何内容可改变有关美联储将再次升息的看法，或许是在3月，”他称。

虽然美国通胀依然相对温和，但由于投资者对政策收紧步伐的看法不一，美元上涨动能受抑。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)周一表示，鉴于物价压力疲弱，且公众对美联储实现其2%通胀目标的信心可能流失，美联储2018年可能只需升息两次。

原油价格涨至2015年5月以来的最高位，因部分石油输出国组织(OPEC)成员国内部的政治忧虑，抵消了美国原油产量进一步增加的前景。

美国原油期货涨0.49美元或0.8%至每桶62.22美元；布兰特原油期货涨0.44美元或0.7%至每桶68.22美元。

现货金跌0.2%至每盎司1,318.11美元，脱离了上周触及的三个半月高点。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T

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