亚股回落债市维持疲态 比特币大跌

路透东京1月11日 - 亚洲股市新年以来的涨势在周四逐渐消失，受对美国贸易保护主义升温的担忧拖累，债市整理深度跌幅，比特币下跌逾11%，因此前韩国准备提案禁止交易加密货币。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.5%，从周二所及10年高点进一步下跌。日股日经指数.N225也下跌0.5%。

Bitstamp交易所比特币BTC=BTSP跌至13,189美元，此前韩国法务部称正准备提案禁止交易加密货币。

日本央行周二宣布减少长债购买规模，以及有报导称中国正在减少美债购买，这些消息令债市受到惊吓。油价则跳涨。

这些因素推升10年期美债收益率升至3月以来最高水准，也令美元和股市受压。

但政府消息人士周四对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。

美国公债周四缩减了一些跌幅。10年期美国公债收益率在亚洲时段报2.536%，低于周三美国收盘水准2.549%。

“这对于美元来说本来应该是好消息，但美元仍然非常疲弱--这是美元疲软的故事，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇市策略师Masashi Murata表示，“本周，市场似乎一直在寻找一边倒的消息以卖出美元。”

美国股市周三结束连涨收低。加元与墨西哥披索下跌，因路透援引两位匿名政府消息人士报导称，加拿大政府越发确信，美国总统特朗普可能很快宣布美国退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

美国10年期公债收益率周三跳升至10个月高位，此前彭博报导称中国可能放慢或者暂停购买美债。

“我会认为中国是在秀肌肉，因美国正在寻求措施应对与中国的贸易逆差问题，”三井住友银行首席分析师宇野大介说。

“我一直预计美国和中国之间的贸易摩擦今年会升温。看来中国很快触碰了美国的致命要害，”他补充说。

针对美国进口的调查报告定于本月呈交特朗普，其中包括钢材和铝进口是否威胁美国国家安全的调查。

Axios报导称，另一项针对中国知识产权实践的调查或最早也将于本月完成，这可能导致对该国的消费者电子产品出口征收关税。

对中国可能减少美债购买规模的揣测，帮助支撑了欧元。

欧元兑美元EUR=报1.1948美元，日内几近持平，高于周二低点1.1916美元。

美元兑日圆JPY=涨0.3%至111.76，昨日曾触及六周低位111.27日圆。

周二日本央行缩减购债之后，引发对该央行最终会在今年后期跟随其他主要央行脚步退出刺激的揣测，日圆获得支撑。

日本央行周四维持购债规模不变，安抚了早前因其减少购债而感到不安的市场。

加元兑美元CAD=D4交投在1.2550加元，周三则跌0.7%。

原油价格周三跳涨，结算价接近三年高位，此前美国政府数据显示，尽管成品油库存增加，但上周美国原油库存和产量都下降。

美国西德克萨斯中质油(WTI)交投在每桶63.50美元，上日曾触及2014年12月以来的最高位63.67美元。

布兰特原油期货交投在每桶69.10美元，周三一度高见69.37美元，创下2015年5月以来的最高。

现货金涨0.2%至每盎司1,319.17美元，上日曾触及近四个月高点，因美元下跌。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T

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