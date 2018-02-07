亚股止跌回升 追随美股反弹

路透悉尼2月7日 - 亚洲股市周三试图站稳脚跟，因美股主要股指从前几天的重挫中反弹，出现止跌迹象。

分析师表示，杆杆基金的卖压目前看来暂告一段落，市场波动略为减缓，不过长期来看，全球货币收紧的前景仍是一大挑战。

“以谨慎的方式去除刺激是完全合理的提议，尽管它再次让人措手不及，”安保资本的分析师称。

“鉴于大西洋两边经济体的利率水平在未来数月将上升，我们可能会看到市场继续战战兢兢。”

这样的情绪目前暂时有所舒缓。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.7%，收复了周二的部分失地。该指数周二挫跌3.5%，为2015年8月以来的最大单日跌幅。

中国沪综指.SSEC涨1.2%，日本股市日经指数.N225反弹3.1%。日经指数周二跌4.73%，创下15个月来的最大跌幅。

“当前波动性唯一令人意外的就是，它没有来得更早一些。正常情况下，即便是在牛市中，投资者也应预期市场会在某个时候出现超过10%的跌幅，”摩根资产管理的新兴市场及亚太股票部首席投资官Richard Titherington表示。

“虽说市场大幅挫跌是可能的，但并不是我们当前的预期。全球经济不断改善的基本背景、美元走软以及全球企业获利回升都仍是利好因素。”

投资者从美股反弹中获得指引，但很多人仍紧张地盯着E-迷你标普500指数期货，该指数在亚洲盘下跌0.3%。

道琼工业指数.DJI周二收涨2.33%，标普500指数.SPX涨1.74%，纳斯达克指数.IXIC涨2.13%。道指波动区间达到1,100点。这个直到最近一直没有重大方向改变的市场，经历了痛苦的波动率反弹。

美国公债亦大幅波动，10年期券收益率一度深跌至2.65%，随后在新一轮卖盘的带动下，收益率回升至2.80%--这样的波动区间非常罕见。

虽然债券价格回落暗示风险偏好可能在回归，但有可能触发另一波股市抛售。

**算法交易惹的祸**

上周五债券收益率大幅飙升，令美股下挫初露端倪，迫使一众高杠杆基金大举抛售，推高了波动性并进而激发更多卖盘。

许多算法交易基金一窝蜂地采取类似交易--做多股市而押注低波动性。而后这种抛售以几乎不受人干涉的方式通过电脑系统来传导。

衡量标普500指数波动率的关键指标--波动率指数隔夜下降近20点，但仍处于29.98%的较高水平。

“做空波动率的基金因波动率指数上升而遇挫，不得不进行回补，”AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。

“之前你是投资天才，但如果只需要一两天就能颠覆你的整个投资策略，那么你就不再是天才，”他补充说。“但波动率上升的情况确实比较集中，所以无法保证市场已经脱离险境。”

随着股市平静下来，投资者也解除了汇市避险头寸。这促使日圆回落，澳元和新西兰元等高风险货币上涨。

澳元兑日圆AUDJPY=从84.95日圆的低点涨至86.40日圆；美元兑日圆JPY=从108.46升至109.48。

欧元兑美元EUR=相对稳定，报1.2377；美元指数微涨0.07%至89.647。

金价跌回每盎司1,328.28美元，此前曾触及三周低点1,319.96美元。

油价在连跌三日后看来正在回稳，美国原油期货上涨0.51美元报每桶63.62美元。布兰特原油上涨0.42美元至67.28美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)