亚洲股市进一步反弹 受美国股市涨势推动

路透东京2月13日 - 亚洲股市周二进一步脱离两个月低点，得益于美国股市继续从上周的深跌中反弹，但投资者在本周稍晚美国公布通胀数据前保持谨慎。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1%，上周五曾跌至12月11日以来的低点。

澳洲股市上涨0.5%，韩国综合股价指数.KS11涨1%。日本股市日经指数.N225涨1%。

沪综指.SSEC涨1.2%，受全球市场涨势扶助。

中国证监会下属的中证中小投资者服务中心官方微信刊文称，近期在A股市场大跌之际，已有一些上市公司大股东及高级管理层进行了增持。热切希望国内其他上市公司的大股东、董监高们行动起来增持自己公司的股票，维护公司股票的价值。

美国股市三大股指周一大幅反弹，所有板块全线上涨，因在美股创下两年来最大单周跌幅后，投资者重拾信心。

不过上周美国市场带动风险资产下挫，而且周三美国将公布通胀数据，使得大盘谨慎情绪仍挥之不去。若通胀率超出预期，可能引发新一轮卖盘。

“考虑到美元空头仍然很多，在现阶段很难判断美国市场是否已经见底，”SMBC日兴证券驻东京的资深新兴市场分析师Kota Hirayama称。

“另一方面，上周市场动荡期间投资者试图从新兴市场撤资，但令人意外的是规模似乎有限，所以这是一个鼓舞人心的迹象。”

美元指数延续隔夜的温和跌势，跌0.1%至90.119，从上周后段触及的两周高点90.567回落。之前全球市场下跌令作为避险货币的美元受益。

美元/日圆JPY=持稳于108.680，欧元/美元EUR=则持平于1.2293。

南非兰特/美元日内跌0.5%至11.97，此前报导称南非执政党非洲人国民大会已决定“收回”或者撤销祖马(Jacob Zuma)担任国家领袖。

受祖马可望下台的消息激励，兰特过去两天上涨2%，但因最新消息显示政治僵局可能持续下去，兰特即回吐部份涨幅。

澳元/美元持稳于0.7864，隔夜则上扬约0.6%，主因大宗商品价格上涨及风险胃纳普遍好转。

铜价自两个月低点进一步反弹，因全球市场走势愈发稳定，鼓舞投资者重返大宗商品市场。

伦敦金属交易所(LME)期铜延续隔夜涨势，涨0.8%报每吨6,885.50美元。

美元从两个月高位回落也提振大宗商品。美元下跌会降低美元计价大宗商品价格，利好非美国买家。

布兰特原油期货价格升0.7%报每桶62.99美元。

现货金略升，报每盎司1.323.06美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 和日经指数的最近六个月表现： tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)