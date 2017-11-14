亚股走势低迷 因中国数据令人失望

路透悉尼11月14日 - 亚股周二走低，因中国经济数据令人失望，投资者思考美国公债收益率曲线明显趋平是否预示着美国经济放缓。

中国10月社会消费品零售总额同比增加10%，规模以上工业增加值增6.2%。两项数据均弱于市场预期，拖累澳元走低。

股市受到的直接影响有限，中国沪深300指数.CSI300跌0.4%，E-迷你标普500指数期货跌0.1%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，之前两个交易日下滑，澳洲股市下跌0.8% .

日经指数.N225勉力上涨0.5%，之前四个交易日下跌。

投资者在等待美国税改政策的任何妥协迹象，美国参议院共和党周四公布的税改计划中，公司税下调要比众议院税改议案晚一年。

投资者还关注多位央行官员的讲话，当中包括美联储主席、以及欧洲央行、英国央行及日本央行的总裁。

美国股市周一收盘微升，因通用电气股价大幅下挫，被必需消费类股和公用事业股等高派息类股的上涨所抵消。

道琼工业指数.DJI收高17.49点或0.07%，至23,439.7点；标准普尔500指数.SPX收升2.54点或0.1%，至2,584.84点；纳斯达克指数.IXIC收高6.66点或0.1%，至6,757.60点。

通用电气(GE.N)将派息减少50%，并调低获利预期，并称计划收缩业务，将业务重心放在航空、电力和医疗保健三个领域。

汇市方面交投淡静。美元指数几无变动，交投在94.510。欧元兑美元EUR=涨0.03%至1.1668美元。

英镑兑美元GBP=徘徊在1.3113美元，周一一度低见1.3063美元，因投资者担心英国首相特雷莎·梅正在失去对权力的掌控。

特雷莎·梅的英退蓝图周二开始面临关键考验，英国议员将就政府的退欧计划进行辩论。

美元/日圆JPY=持稳在113.68，从隔夜支撑位113.25反弹。

**关注收益率曲线**

美债收益率上扬，通常会使得借入日圆及瑞郎等低息货币，以买进美元更具吸引力。

据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，日圆净空仓达到127,848口，创2014年1月来最大；瑞郎净空仓增至25,110口，为2016年12月来最大。

美国两年期现货公债收益率周一创九年新高，较10年期公债利差收窄至接近2007年来最窄。

该趋势部分反映了市场押注美国联邦储备委员会(美联储/FED)会在12月加息，且明年会加息两次甚至三次，可能会最终导致经济成长放缓，从而了抑制通胀。

加皇资本市场首席美国经济学家Tom Porcelli指出，历史经验表明，收益率曲线更为趋平，特别是出现倒挂，是经济衰退的“一个明显的早期预警信号”。

但历史也表明，曲线从变平到倒挂平均需要18个月，而从倒挂到经济衰退平均需要18个月。

“所以即便我们很相信曲线倒挂预示着什么，但经济扩张仍将持续数年时间，”Porcelli称。

大宗商品市场方面，现货金XAU=持稳于每盎司1,276.83美元。过去一个月的多数时候，金价基本维持在100日移动均线上下15美元区间内。目前100日移动均线切入位在每盎司1,277美元。

油价守在窄幅区间，因来自中东紧张局势以及基金经理对油价的多头押注创纪录高位的支撑，被美国产油量上升所抵消。

美国原油期货跌0.05美元至每桶56.71美元；布兰特原油期货则下跌0.08美元至每桶63.08美元。

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)