中韩市场疲软拖累亚洲股市 欧元兑美元触及两个月高位

路透东京11月27日 - 亚洲股市周一回吐稍早温和涨幅，从10年高点回落，受中韩市场疲软打压。欧元兑美元则触及两个月高点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数盘初跟随美国股市上涨，但最新下跌0.65%。

该指数上周四升至2007年以来最高水平，今年股市受到强劲支撑，得益于全球经济改善之际企业利润提升。

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.3%，三星电子(005930.KS)引领科技股大跌，此前分析师报告暗示记忆体芯片的“超级周期”可能很快就会消失。

科技股涨势带动标准普尔500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC上周五升至纪录高点，但观察人士指出，半导体等相关科技产品的需求可能减弱。

“第三季度全球半导体销量大幅增加，但相应地第四季度需求可能放缓，而且市场出现价格趋势反转等预警信号，”SMBC日兴证券首席市场分析师丸山义正写到。

中国股市沪综指.SSEC跌0.7%，触及三个月低点。

继上周以后，中国股市走势已然不稳。上周政府出台旨在降低金融风险的资管新规，且债市大跌。

日本股市回吐稍早涨幅，跌0.3%。

汇市方面，欧元兑美元EUR=几近持平于1.1922，稍早小涨至9月22日以来最高位1.1946。

欧元延续上周五的涨势，当时数据显示德国企业信心在11月触及纪录新高，是为德国经济趋于繁荣的讯号。

德国社会民主党(SPD)周五同意与总理默克尔就再度组建大联合政府进行协商，这也扶助了欧元。

之前默克尔组建联合政府的谈判失败，由此引发的政治不确定性在上周初打击欧元。

欧元走强使美元指数维持在92.805，距离上周五所及两个月低点92.675不远。

美元兑日圆JPY=跌0.15%至111.375。

澳元兑美元AUD=D4跌0.3%至0.7597，上周周线上涨近0.75%。

新西兰元兑美元NZD=涨0.1%至0.6855，扳回周五的部分跌幅。

美国原油期货周五涨至两年半新高每桶59.05美元。美国-加拿大石油管道继续关闭引发供应面担忧，而石油输出国组织(OPEC)本周会议延长减产协议的前景也对油价利好。

但美国原油最新跌0.24美元至每桶58.71美元，布兰特原油跌0.06美元至每桶63.80美元。(完)