亚股走低 中国股市走疲打压市场人气

路透东京11月20日 - 亚股周一走低，美股回落和中国股市下跌损及投资者信心，欧元亦在德国执政联盟谈判陷入僵局后下滑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续跌势，下挫0.2%。

澳洲股市指标股指跌0.1%，日经指数.N225跌0.6%。

中国股市重挫，分析师指出，央行等部委颁布金融机构资产管理业务新规的征求意见稿，投资者对近阶段资金面的预期趋紧；且国有资本充实社保基金实施方案的消息，令投资者心生恐慌。

沪综指.SSEC跌0.8%，沪深300指数.CSI300跌0.7%。

申万宏源证券的分析师李慧勇称，新规不是落地的最后一只靴子，也不是最后一个坏消息，实施严格金融监管的时代刚刚开始。

周五道琼工业指数.DJI跌0.4%，标普500指数.SPX跌0.3%，纳斯达克指数.IXIC跌0.2%。

美国众议院周四通过了众议院版本的税改议案，但参议院继续就其自身的税改案进行辩论，投资者不确定国会是否能达成妥协。

美元兑日圆JPY=接近持平于112.01，之前一度低至111.89，为10月16日以来新低。

美元指数涨0.3%至93.955，欧元兑美元EUR=跌0.5%至1.1737。

德国总理默克尔为确保第四个任期无虞而寻求组建三方联合政府的努力遭遇挫败，此前潜在的执政伙伴自由民主党(FDP)意外退出组阁谈判，使得德国陷入政治危机。

这样的情势让德国面临二战后从未有过的两个选项，即默克尔与绿党组成一个少数派政府，或者是总统在各政党无法组建政府后要求重新大选。

“这并不完全令人意外，而且这样的政局变化不会拖累德国经济，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。“我们现在看到亚洲市场做出这种反应，但我们还要看看之后欧洲市场将如何反应。”

他指出，“往往是避险意愿最大受害者的新兴市场货币，实际上目前并未下跌。”

周一，泰铢兑美元升至两年半多高位。

市场参与者说，投资人在本周感恩节假期前的仓位解除，可能使美元涨势继续受限。

市场几乎完全预期美联储下月将升息，投机客连续第七周削减对美元的看空押注。据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客的连续第七周削减美元空仓，净空仓规模降至四个月来最低水准。

美国公债收益率下滑也令美元受到局限，因美债收益率曲线继续趋平。10年期美债收益率亚洲时段报在2.325%，低于周五纽约收盘的2.354%。

美债收益率周五短暂上升，两年期美债收益率触及九年新高，此前公布的数据显示美国10月房屋开工增加13.7%，达到2016年10月以来最高水平。

现货金XAU=跌0.2%报每盎司1,291.40美元，上一交易日跳涨至一个月高点，因美国税改充斥的不确定性累及美元下滑。

原油期货涨跌互现，布兰特原油下滑0.12美元或0.2%，报每桶62.60美元；美国原油期货涨0.08美元或0.1%，报每桶56.63美元。

油价周五在连跌五日后上涨超过2%，因美国一条主要输油管道关闭和交易商预期石油输出国组织(OPEC)将延长减产协议。

但原油价格周线六周内首次下跌，受累于美国增产数据和怀疑俄罗斯是否会支持OPEC延长减产协议。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现： tmsnrt.rs/2t0wy3T

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