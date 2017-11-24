亚洲股市脱离10年高位 中国股市触及三个月最低

路透东京11月24日 - 亚洲股市周五徘徊在10年高位下方；中国大陆股市则跌至三个月低点，上日大跌，因投资者担忧中国政府采取更多措施来抑制金融风险，以及中国债市表现低迷。

另外，美国股市周四因感恩节假期休市，未能给亚洲股市提供指引。美股周五亦将提前收市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数近持平，港股.HSI摆脱内地股市疲势，逆势上扬0.6%。

MSCI指数仅较本周稍早所及的10年峰值低0.5%，周线有望录得1.4%的涨幅。

日经指数.N225跌0.3%，周四适逢假期休市。美股期货则几无变动。

“很多市场都创出了新高，应会有一些获利了结，对此我并不是非常担心。不过就短期来看，人们还是需要一些耐心的。”大和总研分析师壁谷洋和说道。

尽管全球经济稳健增长及企业获利强劲支撑亚洲及许多其他地区的股市，但中国股市重挫引起部分投资人的注意。

沪深300指数.CSI300一度下跌0.9%至三个月低点，盘中走势震荡，周四该指数重挫3.0%，创下近一年半以来最大单日跌幅，中国国内债市自上月以来抛压加剧，侵蚀投资人的信心。

投资人同时对旨在抑制小额贷款的新政策、以及收紧资产管理业监管等事态做出回应。

中国创业板指数触及8月中旬以来最低，最新下跌0.3%，未来几个月来自机构投资者的潜在卖压可能随着首次公开发行(IPO)闭锁期结束而增加。

“市场受到供需平衡的担忧所打击。但基本面方面没有太大的担忧，”TS China Research总裁Naoki Tashiro表示。

本月稍早中国股市较5月创下的低位上涨近15%，分析师称一些投资者正在卖出以锁定获利。

“今年绩优股有多头行情。但无论这家公司有多好，其股价无法永远上涨，”Shanshan Finance股市交易主管Wu Kan表示。

在汇市，美元仍承压，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的最新会议记录突显出一些委员们对通胀持续低迷的担忧。

“在会议记录公布后，联邦基金利率期货市场已略微降低未来升息预期。鲍威尔在周二于参议院的听证会将备受关注，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

欧元兑美元EUR=交投在1.1846美元，接近11月15日触及的一个月高点1.1862美元，且有望连续第三周录得涨幅，尽管德国组建联合政府的谈判在本周早些时候破裂。

德国社会民主党(SPD)承受的压力不断增大，外界要求其放弃反对与默克尔所在的保守党派组成新的“大联合政府”的立场。一些资深政要认为，该党有义务促进国家稳定。

美元兑日圆JPY=周四跌至两个月低点111.07日圆，最新交投在111.33日圆。

英镑兑美元持守在六周高点附近，英国首相特雷莎·梅周五稍晚将访问布鲁塞尔进行退欧谈判。

英镑最新报1.3295美元，略低于周四所及的六周高位1.3337美元。

美国原油期货触及两年高位，因加拿大至美国的一条重要输油管线关停。

0206 GMT，美国原油期货报每桶58.37美元，上涨0.35美元或0.6%；周五稍早曾触及2015年7月1日以来最高位58.58美元。

指标布兰特原油期货持坚，报每桶63.36美元，跌0.3%。

美国原油和布兰特原油两种指标合约都出现逆价差，表明市场趋紧。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)