亚股创2016年底以来最大日内跌幅 受通胀担忧拖累

路透悉尼2月5日 - 亚洲股市周一创逾一年来最大日内跌幅，因对通胀升温的担忧打击债券，拖累美股从纪录高位回落，并引发对全球央行可能不得不更加积极收紧政策的疑虑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.8%，为2016年底以来最大日内跌幅。

E-迷你标普500指数期货进一步下跌0.44%，这在亚洲时段较为罕见，预示美国市场稍后会继续下跌。

日经指数.N225大跌2.4%，澳股S&P/ASX 200指数下挫1.7%，沪深300指数.CSI300下滑1.1%。

上周五美国公布的非农就业报告令投资者感到不安，数据显示薪资增长为逾八年半最快，并推升通胀预期。

利率期货市场显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能升息三次甚至更多。

“薪资数据显示浮现出来的薪资压力不容被忽视，”德意志银行宏观经济策略师Alan Ruskin称。

“该数据将加剧有关美联储是否落后于曲线的争论，这或将使得美联储点阵图预估的2018年升息次数增至四次，”他称。

Ruskin表示，这对新兴市场和大宗商品货币而言是坏消息。受美国非农就业数据影响，澳新货币以及一系列亚币均大幅下滑。

这对于公债而言也是一记重击。美国10年期公债收益率涨至四年高位2.86%，周五跳涨近7个基点。

两年期美债收益率触及2.162%，接近九年高位，使资金状况趋紧，且回报竞争力超过了股市。举例而言，道指回报率为2.13%。

按诸多历史指标衡量，美股之前早已闪烁估值较高警灯，非农数据后的反应是抛盘。道指.DJI跌2.54%，标普500指数.SPX跌2.12%，纳斯达克.IXIC跌1.96%。

这是道指20个月以来最大单日百分比跌幅，也是2008年12月以来最大点数跌幅。三大股指出现两年来最大周线跌幅，而前一周还曾收于纪录高位。

“要记住，美股的完美定价在19倍市盈率左右，”CommSec首席经济分析师Craig James称，并指出历史平均水平在15倍市盈率左右。

“美企在财报季仍发布了耀眼的业绩。因此，会出现一些‘非理性繁荣’是可以理解的。”

目前已有半数标普500指数成分股公司发布了业绩，有78%企业业绩超过预期，平均水平则为64%。

券商IG首席市场策略师Chris Weston指出，波动率急剧上升，使得部分基于规则的基金如他们的模型所要求自动抛售股票。

“有传言称，波动率显示年金基金本周将不得不再抛售300亿美元的股票，然后再抛售400亿美元，才能实现波动率不回撤下跌，”他警告称。

美债收益率升高起初给美元带来一些助力，不过美元在亚洲时段再次下滑。

美元指数略跌至89.127，周五攀升0.6%，录得三个月最大单日涨幅。

美元兑日圆JPY=从盘初的110.29回落至109.87，欧元兑美元EUR=则从1.2425小涨至1.2460。

美元上涨不利于美元计价的大宗商品价格，汤森路透商品研究局指数(CRB)跌0.5%。现货金小幅下滑至每盎司1,330.50美元，周五跌1%。

油市方面，美国原油期货跌0.74美元至每桶64.71美元，布兰特原油期货跌0.80美元，报每桶67.78美元。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数, 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T