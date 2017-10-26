亚股持稳 欧元在欧洲央行会议前小涨

路透东京10月26日 - 亚洲股市周四几无变动，美股自纪录高位回落也压制了此间市场人气。欧元小涨，市场等待今日稍晚的欧洲央行(ECB)政策会议，此次会议有可能朝远离宽松政策跨出一大步。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持平。澳洲股市和韩国股市.KS11都小跌0.1%。

日本股市日经指数上涨0.2%，受企业强劲获利支撑，未受美股下跌影响。日经指数上日结束连续16日涨势。

中国沪综指上涨0.4%，台湾股市持平。

美国股市周三收盘下跌，道指和标普500指数遭遇七周来最惨的一天，因一批企业发布令人失望的季度业绩，及公债收益率上涨。

芯片制造商超微半导体(AMD)(AMD.O)急挫13.5%，此前公司警告因竞争压力，预计第四季营收较第三季下降。

汇市方面，欧元延续隔夜涨势，兑美元触及六日高位1.1833美元。隔夜德国10年期公债收益率亦涨至三周高点0.50%。

欧洲央行周四会议料缩减购债刺激计划，为逐步退出实行数年之久的宽松货币政策迈出迄今为止最大的一步。这种预期激励欧元和德债收益率上涨。

然而，欧洲央行仍在为低通胀苦恼。因此，预计央行会在削减购债规模的同时将购债计划的时间进一步拉长。

“关键是欧洲央行决定缩减购债持续多久，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示。

“如果欧洲央行选择持续六个月以上，就会有人认为欧洲央行在2019年之前不会加息，”他说。

“在这种情况下，欧洲央行可能被视为偏鸽派，反过来令欧元承压，”他说。

美元兑日圆下滑0.2%报113.520日圆。

美元隔夜升至三个月高点114.245日圆，因美国指标10年期公债收益率大涨至七个月高位2.475%。

但随着美国公债收益率受美股下跌影响而回落，美元也缩减涨幅。10年期美债收益率最新报2.429%。

美元指数下滑0.15%报93.565，为六日低点。

韩元兑美元升至八周高位，此前出炉的数据显示，韩国第三季国内生产总值(GDP)增速为七年多来最快，从而强化韩国央行在11月加息的预期。

英镑兑美元延续隔夜涨势，创10日高点1.3278美元。英镑上日上涨近1%，此前强于预期的英国经济增长数据强化了英国央行下周将升息的预期。

加元兑美元波动也较大，隔夜跌1%至三个月低点1.2816加元，此前加拿大央行如预期般维持利率不变，但政策声明被认为偏温和。

加元小幅反弹，最新报1.2789加元。

美国原油期货跌0.15%至每桶52.10美元；周三公布的数据显示美国原油库存意外增加。

布兰特原油期货跌0.15%至每桶58.35美元。(完)