亚洲股市走高 欧元持于三年高位附近

路透东京1月16日 - 亚洲股市周二走高，抹去早前的温和跌幅；欧元则持于三年高位附近，因市场愈发预期欧洲央行可能将缩减货币刺激。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.4%。

美国市场周一因公共假期休市。

澳洲股市跌0.3%，矿业股因中国铁矿石价格下跌而承压。材料及矿业类股.AXMM一度跌0.8%，矿业巨头必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)跌幅均超过1%。

中国铁矿石期货周一挫跌2%，因为中国港口的铁矿石库存上升到至少是2004年以来最高，钢价下跌也加大了铁矿石价格的压力。

日本股市日经指数.N225涨0.8%，因日圆涨势暂歇，且预期企业获利强劲料提振人气。

欧元兑美元EUR=小幅涨至1.2261美元，距周一触及的2014年12月以来的最高位1.2296美元不远。

欧元周一走高，德国指标公债收益率触及盘中高点，此前欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)表示，如果经济和通胀情势符合预期，ECB可能在9月后一次性结束购债计划。

数据显示，欧元区贸易顺差升至八个月来高位，显示企业目前经受住了欧元上涨的影响，进一步提振了欧元涨势。

“市场将延续这一趋势，”Oanda驻新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称。他指的是欧元近期涨势。

美元指数处于逾三年低点。该指数最新跌0.5%至90.541，周一一度跌至2014年12月以来低点90.279。

美元兑日圆JPY=收复部分失地，涨0.4%至110.97日圆，周一一度跌至110.32日圆，为9月15日以来最低水平。

日本财务大臣麻生太郎周二表示，他认为美元兑日圆走软至110.80左右没什么大不了，但汇率剧烈震荡才是问题。

“美元的问题是从上周开始的，当时投资者卖出美元，因为预期日本央行可能开始缩减刺激措施，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说。

“问题随后延续，因为欧洲央行暗示可能进一步采取正常化措施，激励欧元上涨，这表明市场对央行的暗示信号是多么敏感，”他说。

原油价格涨跌互见，此前曾升至2014年12月以来最高位，受助于美元近期疲势，以及石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯减产行动正在收紧供应的迹象。

布兰特原油期货跌0.25美元或0.3%，报每桶70.01美元，周一触及70.37美元高位。

美国原油涨0.23美元或0.4%至每桶64.53美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)