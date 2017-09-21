FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美元走坚而亚股下滑 因美联储暗示年底前再度升息
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月21日 / 凌晨5点42分 / 1 个月内

美元走坚而亚股下滑 因美联储暗示年底前再度升息

2 分钟阅读

路透东京9月21日 - 美元周四表现亮丽，亚洲股市则下滑，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)此前宣布计划10月开始缩减资产负债表，并暗示今年稍晚可能再升息一次。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%，无视美股隔夜录得的微小涨幅。

韩国综合股价指数跌0.2%，澳洲股市下滑0.9%。香港股市恒生指数小升。

日本股市日经指数上涨0.8%，美国债券收益率上升提振金融类股，美联储决议后日圆兑美元下滑扶助出口类股。

外界普遍预期日本央行维持政策不变，市场等待日本央行总裁黑田东彦0630GMT举行的记者会。

美联储宣布政策决定后美股快速收复盘初跌幅，标准普尔500指数小幅收高，继续刷新纪录收盘高位。

“尽管升息是不利的，但美联储对经济的信心强劲到足以预期将升息，这可被视作支撑市场人气的因素，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说。

他并称，美联储的观点也促使资金从科技股流入金融股，因为利息上调将使金融股受益。

一如市场预期，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。

美联储暗示，预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。

目前联邦基金利率期货暗示，12月前升息的可能性为65%，而本次会议之前约为50%。市场预期美联储采取行动的时间将与修订经济预测一致。

美国两年期公债收益率跳升至1.451%，为2008年11月以来最高。美国10年期公债收益率升至2.278%，此前一度触及六周高点2.289%。

“市场对美联储的反应相当直接，短券收益率的升幅大于长券收益率。债市强烈认为，低通胀和低增长的情况将会持续，”瑞穗证券资深策略师Hiroko Iwaki表示。

在汇市，美债收益率走升增强了美元的吸引力。

欧元兑美元从美联储政策声明公布前的1.20上方跌至1.1879。

美元/日圆跳升至112.595日圆，为两个月高点。美联储决议前约在111.30。

现货金最新报每盎司1,299.6美元，周三曾跌至1,296.1美元，为逾三周低位。

油价在数月高位附近盘旋，尽管美国原油库存上涨，此前伊拉克石油部长表示，石油输出国组织(OPEC)及其他产油国正考虑延长或扩大减产。OPEC与非OPEC产油国周五将召开会议。

布兰特原油期货升至五个月高点每桶56.48美元，最新报56.14美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)触及四个月高点每桶50.79美元，最新报50.70美元，持平美国周三收盘水准。

图表：MSCI明晟指数与日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)

编译/审校 高琦/蔡美珍/孙茉莉/杜明霞/李春喜/汪红英/张若琪/龚芳/艾茂林

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below