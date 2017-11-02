美联储乐观看法激励亚股上涨 英国升息预期提振英镑

路透东京11月2日 - 亚股周四触及10年高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)表示对美国经济持乐观态度，实际上加大了联储年底升息的可能性，同时，投资者静待美联储下任主席提名人选的正式宣布。

但投资者也在焦急等待美国众议院共和党人的税改提案，该提案被推迟公布一天，预计将在今天晚些时候出炉。

据说该计划将包括寻求在10年内减税至多6万亿美元，但可能不会说明如何弥补由此造成的税收损失，因共和党内对此仍然存在分歧。

英国央行周四料将进行2007年以来的首次升息，追随美联储以及欧洲央行的步调。欧洲央行表示将开始缩减刺激。

英镑兑美元GBP=D3涨0.3%至1.3285美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS涨0.2%，升至2007年11月以来的最高水准。

日本股市日经指数.N225早盘收涨0.2%，盘中创21年新高，本周有望录逾2%涨幅。日本金融市场周五将因国定假期而休市。

E-迷你标普500指数期货ESc1下跌0.2%。

“美国税改法案及下任美联储主席人选存在不确定性，这对美国市场造成影响，但亚股今天看来相当有韧性，”三井住友信托市场分析师Ayako Sera称。

“不过，经过最近的强劲涨势，如果一些投资人以这个不确定性作为获利了结的理由，也不会令人意外。”

知情消息人士周三表示，美国总统特朗普计划提名现任美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席。

对鲍威尔的提名预计将在周四特朗普亚洲之行启程之前宣布，提名需要得到参议院确认。

对特朗普提名鲍威尔当联储主席的预期升温，在本周压低美国公债收益率，并令美元保持守势。外界认为鲍威尔的利率立场偏鸽派。

美国股市周三微幅收高，此前美联储一如预期维持利率不变，并强调了美国经济增长稳健以及就业市场走强，同时还淡化了近期飓风带来的影响。

投资者认为这显示出美联储下个月有望继续升息，据芝商所集团的FedWatch，联邦基金利率期货显示12月升息的机率约为98%。

除了美联储振奋人心的评估之外，ADP就业报告显示，民间雇主10月聘用了23.5万名劳工，创下七个月来最高。

蒙大拿州U.S. Bank私人客户事业群投资长Bill Northey表示，这些优异的数据“呼应了美国整体向好的经济数据，尽管略为受到飓风的影响。

美国劳工部周五公布的非农就业报告料将显示，10月新增就业岗位将达30.3万个，9月时则为减少4万个。根据路透调查分析师的预估，整体非农就业将增加31.2万。

美国公债收益率周三进一步下滑，收益率曲线平缓程度创下2007年以来之最，此前美国财政部表示，未来数月公债标售规模将维持稳定，尽管美联储计画缩减债券持仓。

指标美国10年期公债收益率US10YT=RR亚洲盘报2.361%，纽约周三收盘报2.376%，当时最低曾跌至2.349%。

美元指数.DXY跌0.3%报94.524。

美元兑日圆JPY=回落0.2%报113.91日圆，脱离上周五所及的逾三个月高点114.45。

欧元兑美元EUR=涨0.3%报1.1654，周五曾触及三个月低位1.1574。欧洲央行周四表示，将把购债举措延至2018年9月。

原油期货持坚，布兰特原油升0.14美元报每桶60.63美元，美国原油升0.03美元报54.33美元。

尽管周三油价下跌，但布兰特和美国原油期货价格仍接近2015年7月以来的最高点。能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，最近一周美国原油库存下降，但降幅低于美国石油协会(API)公布的降幅。(完)