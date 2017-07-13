亚股创两年高位但公债价格上扬 市场预期美联储逐步升息

路透悉尼7月13日 - 亚洲股市周四创两年高位，投资者预期美联储收紧政策充其量将是循序渐进地实施，提振美股创纪录高点，并拖累几乎全球的债券收益率下跌。

加元表现突出，升至11个月高点，之前加拿大央行七年来首次升息，且未来有可能进一步行动。

但整体市场是一种释然情绪，因美联储主席叶伦在国会听证时没有表现得更为鹰派，给风险交易开了绿灯。

中国公布的6月进出口数据均好于预期，使得人气获得进一步提振，帮助沪深300指数.CSI300上涨0.4%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.2%，触及2015年5月以来最高点。

澳洲指标股指涨1%，韩国股市.KS11涨1.1%至纪录高位。韩国央行维持宽松政策以支持消费者支出。

日股日经指数.N225微升0.15%，因日圆走强而受到抑制。

美股方面，道琼工业指数.DJI收高0.57%，标准普尔500指数.SPX收升0.73%，Nasdaq综合股价指数.IXIC收涨1.1%。对利率敏感的标普500不动产指数跃升1.3%，创约四个月最大升幅。

股市受到债券收益率下降提振，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦谨慎看待通胀，并指出联邦基金利率“不必进一步调升那么多”，以达到既不会鼓励也不会打击经济活动的中性利率水准。

“市场确实感到对通胀的不安程度增加，”西太平洋银行的美国分析师Elliot Clarke称，“就我们来看，这不太可能妨碍今年再度加息。”

“目前的情况可能允许2018年再升息两次。但之后再度加息的条件可能远不具备。”

的确，市场即便是对如此温和的紧缩步伐也有质疑，暗示12月前升息的可能性只有一半。

**加拿大升息**

美国公债上扬，两年期公债收益率降至三周低位，欧洲和亚洲债市亦走高。

而加拿大公债收益率逆市上涨，触及2013年底以来高位，此前加拿大央行升息25个基点，并称经济不再需要如此多的刺激措施。

加元兑美元创下2016年3月以来最大单日百分比涨幅，最新报1.2740加元，接近一年高位。

美元是主要输家，美元兑日圆下滑至112.97，而欧元兑美元微升至1.1437。美元指数则略高于九个月低位95.602。

美债收益率下滑利于非孳息黄金，推动金价上涨0.3%至每盎司1,223.67美元，脱离近期低谷1,204.45美元。

油价下跌，因石油输出国组织(OPEC)称对手增产，预计明年全球对OPEC石油的需求将下滑，表明尽管OPEC带头减产，2018年油市仍将供应过剩。

布兰特原油期货涨0.01美元至每桶47.75美元；美国原油期货持平于每桶45.49美元。

图表：MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)