美元走坚而亚股下滑 因美联储暗示年底前再度升息

路透东京9月21日 - 美元周四表现亮丽，亚洲股市则下滑，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)此前宣布计划10月开始缩减资产负债表，并暗示今年稍晚可能再升息一次。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%，无视美股隔夜录得的微小涨幅。

韩国综合股价指数跌0.2%，澳洲股市下滑0.9%。香港股市恒生指数小升。

日本股市日经指数上涨0.8%，美国债券收益率上升提振金融类股，美联储决议后日圆兑美元下滑扶助出口类股。

外界普遍预期日本央行维持政策不变，市场等待日本央行总裁黑田东彦0630GMT举行的记者会。

美联储宣布政策决定后美股快速收复盘初跌幅，标准普尔500指数小幅收高，继续刷新纪录收盘高位。

“尽管升息是不利的，但美联储对经济的信心强劲到足以预期将升息，这可被视作支撑市场人气的因素，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说。

他并称，美联储的观点也促使资金从科技股流入金融股，因为利息上调将使金融股受益。

一如市场预期，美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。

美联储暗示，预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。

目前联邦基金利率期货暗示，12月前升息的可能性为65%，而本次会议之前约为50%。市场预期美联储采取行动的时间将与修订经济预测一致。

美国两年期公债收益率跳升至1.451%，为2008年11月以来最高。美国10年期公债收益率升至2.278%，此前一度触及六周高点2.289%。

“市场对美联储的反应相当直接，短券收益率的升幅大于长券收益率。债市强烈认为，低通胀和低增长的情况将会持续，”瑞穗证券资深策略师Hiroko Iwaki表示。

在汇市，美债收益率走升增强了美元的吸引力。

欧元兑美元从美联储政策声明公布前的1.20上方跌至1.1879。

美元/日圆跳升至112.595日圆，为两个月高点。美联储决议前约在111.30。

现货金最新报每盎司1,299.6美元，周三曾跌至1,296.1美元，为逾三周低位。

油价在数月高位附近盘旋，尽管美国原油库存上涨，此前伊拉克石油部长表示，石油输出国组织(OPEC)及其他产油国正考虑延长或扩大减产。OPEC与非OPEC产油国周五将召开会议。

布兰特原油期货升至五个月高点每桶56.48美元，最新报56.14美元。

美国西德克萨斯中质油(WTI)触及四个月高点每桶50.79美元，最新报50.70美元，持平美国周三收盘水准。

图表：MSCI明晟指数与日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)