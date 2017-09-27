亚股上涨 对美国升息预期推动美元接近一个月高位

路透悉尼9月27日 - 亚洲股市周三上扬，投资者寄望美国税改取得进展；美元盘旋在一个月高位附近，因对美国12月加息的预期升温。

美国政府和共和党国会议员将在周三提出税改计划纲要。如果获得通过，将是总统特朗普1月上任以来的首个重大立法胜利。

这也将是华尔街的胜利，因为调降公司税有望提振企业获利；而对公司离岸现金提供税负豁免，则可能激励更多回购行动，从而提振股价。

“我们现在看到美国出现一些税改的苗头，对市场而言，这比美联储要重要得多，”澳洲国民银行(NAB)全球外汇策略主管Ray Attrill说。

“我们的看法是，因为特朗普未能通过任何重大改革方案，市场已经从去年11-12月消化特朗普溢价的状态，转变为特朗普折价。若能推进重大税改，可能有助于缩窄该折价。”

分析师称，美国科技股值得关注，因为科技业拥有可以汇回国内回购股票和派息的大量现金。

美国股市标普500指数周二收平盘，科技类股上涨0.4%，苹果(AAPL.O)连跌四日后收高1.7%。

周三，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，此前连续四日下跌并触及三周低点。

日本日经指数跌0.5%，部分股票除权。澳洲指标股指跌0.3%。

**美联储增强12月升息前景**

汇市方面，美元指数最新报93.06，周二触及8月31日以来最高水准93.286。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，维持货币政策不变直到通胀回升至2%是“轻率”的做法。她称，美联储“还应谨慎对待过于缓步的升息步伐”。这也让市场关注。

亚特兰大联储主席Raphael Bostin亦谈及了12月升息的前景。

美元兑日圆攀升，报112.39日圆，接近两个半月高位，受助于美债收益率上涨。

两年期美债收益率触及1.4590%，为2008年10月来最高。

欧元兑美元报1.1788美元，接近逾一个月低位，德国新政府组建之前，投资者还将面临数周政治层面的讨价还价。

现货金略涨，但仍接近一个月低点每盎司1,295.25美元，LME三个月期铜则较六周低位微涨0.3%。

原油价格周三上涨，之前美国石油协会(API)一周库存报告显示，截至9月22日该周，美国原油库存减少76.1万桶。分析师称，这给对今日稍晚官方EIA报告预估的增加252万桶构成下档风险。

美国原油期货涨0.26美元至每桶52.14美元；布兰特原油期货涨0.21美元至每桶58.65美元。

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)