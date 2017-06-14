（修正）亚股涨跌互见 投资者静候美联储利率决议

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路透悉尼6月14日 - 亚洲股市周三涨跌互见，全球投资者都在等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚的利率决议，希望能了解其未来政策路径。美联储本次会议料将升息。

中国经济数据显示，5月社会消费品零售总额和规模以上工业增加值增幅均高于预期，但固定资产投资增幅逊于预期，这突显出一种观点，即中国经济将很快开始失去一些动能，因借款成本增加且房地产市场降温。

市场反应平淡，沪综指.SSEC跌0.5%，韩国股市.KS11跌0.2%。

其他市场的反应亦比较谨慎。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升，日本日经指数.N225涨0.1%。

美国股市周二上涨，所有主要股指均创出纪录收盘高位。道琼工业指数.DJI收升0.44%；标准普尔500指数.SPX收高0.45%；纳斯达克指数.IXIC收升0.73%。

标普科技股指数上涨0.9%，在之前录得近一年来最大两日跌幅后反弹。微软(MSFT.O)和Facebook (FB.O)等大型科技股上升，扶助提振标普500指数。

美联储定于周三1800GMT公布利率决定，美联储主席叶伦随后将举行记者会。

投资者认为美联储肯定会升息，主要是因为美联储官员已传递了这一信息，因此投资者注意力将放在政策前景，尤其是美联储可能何时开始缩减购债规模上。

“本周的主要焦点将是美联储的资产负债表政策，”苏格兰皇家银行的首席美国经济学家Michelle Girard说。

“虽然我们预计美联储要到9月才会正式宣布调整资产负债表政策，但也不排除该央行更早给出缩表时间框架的可能性。”

**小心鹰派**

虽说美联储今年预计将再升息一次，但最近的通胀数据疲软，使联邦基金利率期货暗示美联储在12月之前只有40%的升息概率。

市场对五年通胀前景的预期一直在稳步下滑，目前处于七个月低位2.18%。

特朗普意外赢得大选之后，这一指标曾在去年11月最高上涨至2.52%。

这样一来，市场将很容易受到美联储的任何鹰派倾向的影响。鹰派倾向可能会打击美国公债价格，同时提升美元汇率。

美元周二已受到新的打击，加拿大央行总裁波洛兹周二表示，2015年降息目标已基本达成，经济正累积动能。这是数日来，第二位央行高级官员为最终升息铺路。

美元兑加元一度跌至1.3209加元，为2月28日以来最低位，数日来已下跌0.02。

美元兑英镑亦丢失阵地，此前英国通胀数据意外超出预期，同时有报导称英国执政的保守党可能在周三签署协议组建少数派政府。

美元指数微幅走低至96.952。美元兑日圆和欧元几无变动，分别报110.00日圆和1.1217美元。

大宗商品市场方面，油价下滑，此前行业数据显示美国原油库存意外升高，且石油输出国组织(OPEC)报告产量增加。

指标布兰特原油下跌0.35美元至每桶48.37美元，美国原油跌0.42美元至46.04美元。(完)