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亚股在美联储会议后上涨 美元和美债收益率下跌
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#国际财经
December 14, 2017 / 3:00 AM / a day ago

亚股在美联储会议后上涨 美元和美债收益率下跌

2 分钟阅读

路透东京12月14日 - 亚洲股市周四小幅上涨，美国联邦储备委员会(美联储/FED)之前一如预期升息，但对通胀持谨慎态度，令对未来收紧政策步伐的预期降温，这拖累美元和美国公债收益率。

中国央行也上调了逆回购和MLF利率，但上调幅度不大。中国股市小幅下跌，但整体影响有限。

美联储周三一如预期升息25个基点，但仍预计明年加息三次。

但美联储在收紧政策的同时也担心低通胀问题，这淡化了对明年收紧政策的预期。美联储预计明年通胀率还将低于目标水准，没有给予决策者加快预期升息步伐的理由。

“美联储会议释出的一个重要信息是对低通胀的担忧程度，由此可能带来两张反对票，”IG Securities驻东京资深外汇分析师Junichi Ishikawa表示。

“美联储的立场，加上低迷的通胀数据显示市场并不一定认为美联储2018年会加息三次，打压10年期美债收益率大幅下降。”

美国10年期公债收益率变动不大，报2.3547%，隔夜下跌近6个基点。

周三公布的数据显示，美国核心消费者物价指数(CPI)环比上涨0.1%，由10月的0.2%升幅放缓。

美元指数小跌至93.353，周三下跌约0.7%，远离周二触及的一个月高点94.219。

美联储声明鹰派色彩减弱，支持MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.45%。

沪综指和人民币小幅下跌，之前中国央行公告，今日进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的2,880亿元人民币一年期MLF操作，利率也上调5个基点至3.25%。

澳洲股市小涨0.1%，韩国综合股价指数.KS11上扬0.8%。

日本股市日经指数.N225逆势下滑0.15%，受美元走软打压。

美元兑日圆JPY=波动不大，报112.620，隔夜下跌0.9%。

    欧元兑美元EUR=涨0.15%至1.1841美元，上日上涨0.7%。

    欧洲央行今日稍后料将宣布维持货币政策不变，不过投资者将关注总裁德拉吉对欧元区经济的看法。

    英镑兑美元GBP=D3基本持平，报1.3423美元。英国央行周四稍晚公布货币政策时，投资者将仔细审视央行对英退欧的看法。英国央行料将维持政策不变，上月进行了2007年以来的首次升息。

    英国首相特蕾莎·梅的政府周三遇挫，议员强行通过对其脱欧蓝图进行调整，有大臣认为这份蓝图可能让英国脱欧面临风险。议员投票赞成修订脱欧法案，这令国会对于最终的脱欧协议拥有更多话语权。

    大宗商品方面，美国原油期货涨0.3%至56.78美元，因美元走软。

    油价周三连续第二日下滑，因美国原油库存急降被汽油库存增长大于预期，以及美国原油产量继续创新高所抵消。

    现货金涨0.15%至每盎司1,257.10美元。

    美元普遍下跌，使得石油、黄金等以美元定价的大宗商品对非美国投资者而言变得更加便宜，从而提振它们的需求。(完)

    编译 汪红英/李爽/蔡美珍/王颖/王丽鑫/侯雪苹；审校 张明钧/戴素萍/于春红/白云/高琦

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