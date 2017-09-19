FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
亚股走势不稳 投资者等待美联储决议
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月19日 / 凌晨4点49分 / 1 个月前

亚股走势不稳 投资者等待美联储决议

2 分钟阅读

路透东京9月19日 - 亚洲股市周二下滑，美股创下纪录高位提供支撑，但不确定性构成压力；交易商等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议结果，以寻找美国货币政策线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.1%，上午多数时间在平盘上下波动。

周一美股道琼工业指数连续第五日收于纪录高位，标普500指数连续第二日创收盘新高，美债收益率上扬协助拉抬金融股。

美联储周二稍晚召开两天会议，料将朝政策正常化再迈出一步，宣布有关开始缩减债券持仓的计划。

美联储料将维持利率不变，投资人关注有关今年稍晚及明年进一步收紧政策速度的线索。市场目前预期12月升息的机率大约五五波。

“鉴于市场对升息路径的预期更为温和，如果美联储保留12月的选项，并重申渐进升息的观点，那么可能利好美元，”巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称。

“这可能在本周末前对美元提供支持，”他说。

“因此，我们可能不会看到亚币大涨，若美元涨势重启，亚币甚至可能处于守势，”Kotecha补充说。

随着日本市场在周一休市后恢复交易，日本股市日经指数跟随全球股市涨势上扬1.5%，并对日圆走软做出反应。

日本央行周四也将召开例行政策会议，市场普遍预期，尽管经济温和复苏，但通胀依然积弱难返，央行料将维持现状。

投资者还将讨论，若日本提前大选，可能对市场产生的影响。

据政府和执政党消息人士透露，首相安倍晋三正在考虑最早于下月进行提前选举，以抓住自身支持率走升和主要反对党陷入混乱的机会。

“今年稍早由于安倍的支持率明显下降，外国投资者一直担心安倍经济学和安倍政府的前途，”瑞士信贷驻东京的日本股票销售主管Stefan Worrall说。

“如果安倍未来几年权力更加巩固，这将是市场利多事件，”他表示，“当谈到市场信心，比起不确定性，确定性更受青睐。”

韩股小跌0.1%，因美联储会议前气氛谨慎，且朝鲜半岛紧张局势持续。

美国国防部长马蒂斯周一暗示，存在对朝鲜诉诸武力的选项，这样或可让韩国免受残酷打击。不过他没有谈及是何种选项，或者是否涉及使用致命武器。

美元指数微跌0.1%至91.935。欧元兑美元小升0.1%至1.1970。

美元兑日圆几乎持平报111.59日圆，但仍距周一所及八周高位111.66日圆不远。

美债收益率上升支撑美元，指标10年期美债收益率隔夜创一个月高位2.237%。

原油价格走势不一，虽距上周的数月高位不远，但料缺乏动能，因交易商可能为本周稍晚或公布库存提高做准备。

美国原油期货持稳于每桶49.91美元，接近上周四所及的近四个月高位50.50美元。布兰特原油下滑0.1%至55.41美元，距上周四触及的近五个月高位55.99美元不远。

图：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)

编译 王兴亚/蔡美珍/侯雪苹/郑茵/戴素萍/王琛；审校 王丽鑫/李爽/张荻/徐文焰/汪红英

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below