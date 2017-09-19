亚股走势不稳 投资者等待美联储决议

路透东京9月19日 - 亚洲股市周二下滑，美股创下纪录高位提供支撑，但不确定性构成压力；交易商等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议结果，以寻找美国货币政策线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.1%，上午多数时间在平盘上下波动。

周一美股道琼工业指数连续第五日收于纪录高位，标普500指数连续第二日创收盘新高，美债收益率上扬协助拉抬金融股。

美联储周二稍晚召开两天会议，料将朝政策正常化再迈出一步，宣布有关开始缩减债券持仓的计划。

美联储料将维持利率不变，投资人关注有关今年稍晚及明年进一步收紧政策速度的线索。市场目前预期12月升息的机率大约五五波。

“鉴于市场对升息路径的预期更为温和，如果美联储保留12月的选项，并重申渐进升息的观点，那么可能利好美元，”巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称。

“这可能在本周末前对美元提供支持，”他说。

“因此，我们可能不会看到亚币大涨，若美元涨势重启，亚币甚至可能处于守势，”Kotecha补充说。

随着日本市场在周一休市后恢复交易，日本股市日经指数跟随全球股市涨势上扬1.5%，并对日圆走软做出反应。

日本央行周四也将召开例行政策会议，市场普遍预期，尽管经济温和复苏，但通胀依然积弱难返，央行料将维持现状。

投资者还将讨论，若日本提前大选，可能对市场产生的影响。

据政府和执政党消息人士透露，首相安倍晋三正在考虑最早于下月进行提前选举，以抓住自身支持率走升和主要反对党陷入混乱的机会。

“今年稍早由于安倍的支持率明显下降，外国投资者一直担心安倍经济学和安倍政府的前途，”瑞士信贷驻东京的日本股票销售主管Stefan Worrall说。

“如果安倍未来几年权力更加巩固，这将是市场利多事件，”他表示，“当谈到市场信心，比起不确定性，确定性更受青睐。”

韩股小跌0.1%，因美联储会议前气氛谨慎，且朝鲜半岛紧张局势持续。

美国国防部长马蒂斯周一暗示，存在对朝鲜诉诸武力的选项，这样或可让韩国免受残酷打击。不过他没有谈及是何种选项，或者是否涉及使用致命武器。

美元指数微跌0.1%至91.935。欧元兑美元小升0.1%至1.1970。

美元兑日圆几乎持平报111.59日圆，但仍距周一所及八周高位111.66日圆不远。

美债收益率上升支撑美元，指标10年期美债收益率隔夜创一个月高位2.237%。

原油价格走势不一，虽距上周的数月高位不远，但料缺乏动能，因交易商可能为本周稍晚或公布库存提高做准备。

美国原油期货持稳于每桶49.91美元，接近上周四所及的近四个月高位50.50美元。布兰特原油下滑0.1%至55.41美元，距上周四触及的近五个月高位55.99美元不远。

图：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%)：tmsnrt.rs/2t0wy3T

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