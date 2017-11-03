亚股乐见鲍威尔被提名出任联储主席 关注美就业数据

路透悉尼11月3日 - 亚洲股市周五稍作休整，投资者对美国共和党的大规模减税计划反应谨慎，对立场中立的鲍威尔被提名出任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席表示欢迎。

苹果(AAPL.O)股价创新高，此前该公司预计假日销售表现将超出市场预期，这对亚洲各地的多家苹果供应商而言可能构成利好。

E-迷你纳斯达克指数期货受此影响已经上涨0.3%。

日本假期使得市场交投清淡，而投资者在美国就业报告发布前持谨慎态度。美国就业数据料较9月受飓风影响的表现大幅反弹。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.15%，距2007年末以来的最高位近在咫尺。

澳洲主要股指涨0.6%，中国沪深300指数.CSI300小跌。

鲍威尔将出任美联储下任主席已早有暗示，但这一消息还是让市场松了口气。

“他被认为是非常有政策延续性的候选人，在他担任美联储理事期间从未持反对意见，外界认为他的想法非常符合美联储目前以数据为准的风格，”澳洲国民银行(NAB)经济总监David de Garis称。

美国众议院共和党人周四公布了耽搁已久的税改议案，以兑现总统特朗普大幅减税的承诺，而特朗普能否取得首个重大立法胜利，还要看国会激烈角逐的结果。

这项议案主要有利于企业及富人，一些企业团体很快出面反对，议案能否通过仍有很大未知数。

“税改方案将遭到一些修正，从一推出后的讨论来看，最终版本可能遭到延迟，规模将会较小，”西太平洋银行分析师Richard Franulovich称。

“市场对税改计划细节的反应一直相当温吞。”

**英镑遭打压**

受银行股上涨提振，道琼工业指数.DJI收涨0.35%，但标普500指数.SPX仅上涨0.02%，Nasdaq综合股价指数.IXIC跌0.02%。

房屋类股也下跌，因市场担心税改计划对住房抵押贷款的税收扣除额设限。

汇市投资者的反应同样温和，美元兑多数主要货币持平，美债收益率下跌。美元指数报94.672，过去一周呈窄幅区间波动态势。

美元兑日圆JPY=也持稳于114.00，之前曾多次试探阻力区间114.28/45，均未获成功。

英镑走势就没这么平稳了。英国央行周四在十年来首度升息，但称未来进一步加息仅会是“渐进的”，导致英镑隔夜大幅下挫。

英镑兑欧元EURGBP=D4创下去年10月来最大单日跌幅，最新报在0.8920英镑，英镑兑美元GBP=跌至1.3061美元，周四下滑1.45%。

大宗商品市场方面，现货金持稳在每盎司1,276.36美元，周四曾一度触及10月20日来最高的1,284.10美元。

油价小幅回升向两年高点，因OPEC带头的减产行动令供应收紧，库存下降。

布兰特原油上涨0.23美元，报每桶60.85美元，美国原油涨0.26美元至54.80美元，较6月低点高出近30%。(完)