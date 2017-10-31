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2017年10月31日 / 凌晨3点17分 / 1 天前

美股收低拖累亚股走势迟滞 通俄门调查进展打压美元

2 分钟阅读

路透东京10月31日 - 亚洲股市周二多数走势迟滞，跟随美股颓势。此外，美元走疲，此前调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。

中国制造业数据亦压抑亚洲投资人对高风险资产的买兴。数据显示，中国10月制造业增速放缓幅度大于预期。

中国当局开展冬季大气污染治理行动，正迫使许多北方的钢厂、冶炼厂及工厂减产，令已经显现放缓早期迹象的中国经济面临的不确定性增加。

中国股市沪综指跌0.3%，香港恒生指数跌0.35%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%。

日本股市日经指数跌0.3%，澳洲股市大体持平，韩国综合股价指数(KOSPI)涨0.3%。

美国股市周一从纪录高位水准回落，受默克(MRK.N)股价下挫拖累，且有报导称，美国国会议员正在讨论逐步削减、而非一次性下调企业税计划。

“在传出逐步下调企业税的报导之际，美股正在不断创出新高，因此该报导成为股市调整的一个刺激因素，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa说。

“市场原本预计会一次性下调企业税。但即便是逐步下调，依然是减税，长期而言也不是什么坏消息。”

美元兑日圆徘徊在隔夜所及10个交易日低点113.02附近。

美元兑日圆隔夜下跌约0.4%，因特朗普前竞选经理马纳福特面临指控的消息令投资者保持谨慎。

调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控，总统特朗普的前竞选经理马纳福特(Paul Manafort)和另一名助手盖茨(Rick Gates)犯有洗钱罪。

“这对美元/日圆稍稍构成压力。我认为存在一些不确定性，”新加坡Oanda亚太交易主管Stephen Innes表示，他并称由于冒险意愿有点松动，日圆因而获得一些支撑。

另外有多个报导指出，美国总统特朗普可能任命联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔担任美联储主席，而外界认为鲍威尔的立场比其他候选人更为温和。

美国30年期公债收益率跌至一周低点，此前彭博报导引述美国财长努钦(Steven Mnuchin)谈话指出，政府并未见到超长期债券需求旺盛。

美元指数持稳于94.596，隔夜从三个月高点95.150回落。

欧元兑美元基本持平于1.1635美元。隔夜从上周五触及的三个月低点1.1574美元回升。

欧洲市场周一受到提振，此前民调显示支持加泰罗尼亚地区独立的选民比例下降，缓解了投资者对加泰罗尼亚脱离西班牙的担忧。

原油价格略低于近期高点，有关石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延期至3月以后的预期提振油价。

布兰特原油期货跌0.05%至每桶60.87美元，隔夜一度升至2015年7月以来最高水平61美元。

美国原油期货跌0.2%至每桶54.05美元，此前一度触及2月末以来最高水平54.46美元。(完)

编译 蔡美珍/侯雪苹/汪红英/张明钧/王灿；审校 王颖/陈宗琦/许娜/高琦/李婷仪

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