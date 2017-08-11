亚股下挫美元续跌 因美朝关系益发紧张

路透新加坡8月11日 - 亚洲股市周五随全球市场走势下挫，因美国和朝鲜间关系益发紧张，令投资人转往日圆、瑞郎和美国公债等风险较低的资产。

隔夜美国股市大幅收低，此前美国总统特朗普对朝鲜发出新一轮猛烈的言词抨击，警告平壤不要攻击关岛或美国盟友，早先朝鲜透露计划发射导弹、飞越日本，落在美国太平洋领地关岛附近区域。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1.2%，为连续第三日下跌，周线料将下挫2.1%。

澳股跌1.2%，周线料下跌0.5%。日本市场逢假日休市。

“这一次不同之处在于，美国和朝鲜之间进行的可怕威胁和口水战升级，到了市场无法忽视的程度，”悉尼安保资本投资的投资策略负责人Shane Oliver说道。

“当然，所有事情都在股市即将进行修正的时候出现了，因此朝鲜提供了一个绝好的触发因素。”

许多股市已创新高或攀升至数年高位，很容易受抛盘打击。

特朗普周四特别提到了朝鲜领导人金正恩，称“他对我们的国家极不尊重”，并且不会“让他轻易脱身”。

韩股综合股价指数.KS11下跌1.3%，本周跌幅接近2.7%。

韩元兑美元亦继续走疲，下跌0.4%至1,146.2韩元，低于200日移动均值。

中国股市沪深300指数下跌0.75%，而香港恒生指数.HSI则挫跌1.6%。

中国环球时报周五发表的一篇社论称，如果朝鲜主动发射威胁美国领土的导弹，并招来报复，中方将保持中立；如果美韩同盟发动军事打击，试图颠覆朝鲜政权，改变朝鲜半岛的政治版图，中国将坚决出手阻止。

特朗普本周稍早对平壤发出的“火与怒”的警告，许多投资者对此并未当真。

然而特朗普再次发出的警告却撼动了市场。今年以来，市场总体保持韧性，未受一系列风险左右。这些风险包括对特朗普通俄门调查、中国债务风险疑虑以及美国通胀持续低迷。

CBOE波动率指数创大约12周来最大涨幅。该指数隔夜收在16.04，为特朗普去年11月8日当选美国总统以来的最高水平。

隔夜美国股市，道琼工业指数.DJI收跌204.69点，或0.93%，至21,844.01点；标准普尔500指数.SPX下挫35.81点，或1.45%，至2,438.21点；纳斯达克指数.IXIC收跌135.46点，或2.13%，至6,216.87点。

美国股指期货周五小幅下滑。

MSCI明晟全球市场指数下跌0.1%；周四下跌1.1%，创5月17日以来最大单日跌幅，因美国总统特朗普调高对朝鲜的抨击调门。

美元兑日圆续跌，至两个月新低。美元跌0.15%至109.065日圆，周四回落0.7%。

由于日本是全球最大债权国，日圆通常被视为避险货币，而危机时期日本投资者往往会将资金汇回国内。

“考虑到为日圆可能汇回国内而调整仓位的投机性资金流动，我们可能会看到重要心理关口109.00失守，”OANDA亚太交易部门主管Stephen Innes在报告中写道。

美国公债收益率偏低，亦拖累美元。指标10年期美债收益率隔夜低见2.197%，为6月28日以来最低；周五报2.201%。

美元兑瑞郎周五回撤0.1%至0.9635，隔夜一度下挫1.2%至两周低位。

美元指数持稳在93.412，周四跌0.2%，美国通胀和就业数据令人失望加重美元的压力。

美国7月生产者物价意外下滑，并创下近一年来最大降幅；周四出炉的其他数据显示，上周美国初请失业金人数增加。

市场现将焦点放在周五稍晚将公布的美国7月消费者物价数据。

现货金略跌，报每盎司1,285.22美元，稍早曾触及两个月高点。金价前两个交易日大涨逾2%，周线可望上扬2.2%。

美国原油期货则延续周四跌势。油价周四下挫2%，因担心需求放缓，且全球供应过剩忧虑挥之不去。

美国原油周五小跌0.1%报每桶48.51美元，本周料跌2.1%。

布兰特原油继周四下挫1.5%后今日续跌0.3%报每桶51.76美元；周线料跌约1.3%。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%)：

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(完)