欧元受加泰罗尼亚选举冲击下挫 美国经济数据提振亚股

路透东京12月22日 - 欧元周五下跌，此前加泰罗尼亚独立派在地方选举中胜出；亚洲股市微幅上扬，因最新数据显示美国经济稳步增长。

比特币在Bitstamp交易所BTC=BTSP跌幅超过10%，跌至14,000美元以下，延续了隔夜的跌势。

比特币年初时在1,000美元左右，周日时则已攀升至纪录高位19,666美元。

欧元兑美元EUR=最新交投在1.1849美元，跌幅收窄至0.2%，稍早一度跌至1.1817美元，因加泰罗尼亚选举初步结果显示支持分离派获得多数席位。

“一些投机客在淡静交投中似乎抛售了欧元，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。

“不过，加泰罗尼亚选举对欧元及全球市场的整体影响可能有限。如果没有其他国家承认其独立，该地区就不能成为主权国，在这种情况下甚至无法拥有自己的货币。”

计票工作几乎已全部完成，分离主义政党在加泰罗尼亚议会中取得微弱多数优势，这一结果意味着西班牙的政治紧张局势将持续下去。

“鉴于两大主要分离主义政党在选举后获得了更多议会席位，追求独立的努力料将继续下去。”SMBC日兴证券首席市场分析师丸山义正说道。

“但由于10月份单方面宣布独立的行动以失败告终，这料将带来策略上的改变。”

亚太股市自美股获得指引，美股三大指数隔夜都上涨，得益于银行和能源股的涨势，以及美国第三季经济成长创下逾两年来最快。

美国国会通过税改议案，本周支撑美股，且影响扩大到全球股市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%。

香港恒生指数.HSI涨0.25%，沪综指.SSEC升0.1%。

澳洲股市上扬0.3%，韩国综合股价指数.KS11涨0.2%，日经指数.N225基本持平。

美元兑日圆JPY=持稳报113.305日圆，美元指数涨0.1%报93.395。

指标10年期美债收益率报2.482%，从上日在2.500%上方触及的九个月高点小幅回落。

美债收益率本周稍早攀升，此前美国国会通过了税改议案；该议案料将提振经济增长，在10年内增加政府债务至少1万亿美元。

大宗商品方面，美国原油期货下滑0.35%至每桶58.16美元，由于交易商在年底前卖出以调整仓位，稍早的涨势消退。

该合约隔夜触及九日高点58.38美元，因为OPEC开始考虑退出减产协议的策略，这让外界期待其不会突然中止减产。

布兰特原油期货下跌0.3%至每桶64.71美元，周四收在2015年6月以来高点64.90美元。

伦敦金属交易所(LME)期铜周四升至两个月高位。大宗商品本周的普遍涨势，提振澳元兑美元AUD=D4涨至0.7717，为11月2日以来最高点。(完)