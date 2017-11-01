全球经济强劲增长推动亚股触及10年高位 油价续涨

路透东京11月1日 - 亚洲股市周三触及10年高位，因全球经济增长普遍强劲；油价延续涨势，因寄望主要产油国将维持减产。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%，韩国综合股价指数上扬1.1%，日股日经指数升1.4%。

“美国减税希望、美国长期债收益率自上月底以来略降以及油价的上涨等，都利好亚洲股市，”大和证券资深策略师Yukino Yamada称。

“上月有大量资金流入韩股和台股的高科技类股。这些国家或地区的GDP也表现强劲，表明这种走强态势不仅仅体现在高科技领域，同时也延伸到了整体经济上，”她并称。

韩国第三季GDP增速创逾七年最快，而台湾第三季经济成长概估3.11%创两年半高位。

美国第三季GDP环比年率初值为成长3.0%，大大高于2008-09年金融危机以来略高于2.0%的均值水平。

美国股市三大股指--道琼工业指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数周二收高，均录得2月以来最大月度涨幅。

投资者聚焦于美国减税计划进展以及特朗普对下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的决定。白宫称，特朗普将于周四公布美联储下任主席人选。

税改议案原本定于周三公布，但消息人士称，美国众议院共和党人将税改议案的公布日期推迟一天，因议员们试图攻克有关退休金储蓄账户税费待遇以及州和地方所得税扣减的难题。

“如果谈判失败，则将对市场产生不利影响，因此我们需要小心，”三井住友资产管理资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

美联储主席人选决策夺走了市场对周二开始的美联储政策会议的关注，尽管外界普遍预计美联储周三的政策声明将维持利率不变。

消息人士向路透透露，特朗普可能选择鲍威尔为下任美联储主席。鲍威尔的利率立场被认为更加温和，因而对股市比较友好。

本周有关鲍威尔将执掌美联储的预期推低了美国公债收益率和美元。

美元指数从上周创下的三个月高点95.15降至94.66。

欧元兑美元几无变动，交投在1.1635，上周五则触及三个月低点1.1574，此前欧洲央行的立场被认为是比预期更鸽派。

美元兑日圆小涨至113.86，但脱离了上周五高点114.45。

新西兰元在周三盘初变动幅度最大，兑美元跳涨0.7%至0.6897美元，此前出炉的数据显示第三季该国失业率降至九年低点4.6%，亦低于分析师的预估。

比特币周二再度触及纪录高位，此前芝加哥商业交易所(CME)集团(CME.O)称，将在今年稍晚推出一种比特币期货合约，在该数字货币的合法化道路上迈出重大一步。

比特币在亚洲盘初下跌0.6%，最新交投在6,395.52美元，周二高点则为6,449.78美元。

油价延续10月初以来的涨势，主要因为市场预期产油国或在本月底会议上同意延长减产。

布兰特原油周二触及两年高点每桶61.41美元，周三亚洲盘初交投在每桶61.16美元，上涨0.4%。

美国原油持守在每桶54.87美元，接近周二触及的八个月高点54.85美元。

两个原油期货合约价差周二达到6.99美元，触及逾两年来最阔水准，受库尔德斯坦供应中断疑虑影响。

“油价可能因为预期延长减产而略为超涨。我认为布兰特原油明年初可能回落至每桶60美元下方，”野村证券资深大宗商品分析师Tatsufumi Okoshi表示。

MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)和日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)