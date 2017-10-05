亚洲股市小幅上涨 此前美国公布的数据强劲

路透东京10月5日 - 亚洲股市周四小幅上涨，从美国强劲数据中获得指引，不过假日因素令交投清淡，最近飓风对美国经济的影响不确定，可能令投资者保持谨慎。

日经指数基本持平，澳股S&P/ASX 200指数小幅上扬0.2%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几近持平，香港、韩国及中国股市今日皆因假期休市。

美股三大指数周三皆创纪录新高，MSCI明晟全球市场指数亦改写新高。

美国供应管理协会(ISM)公布，9月非制造业活动指数升至59.8，为2005年8月来最高。

本周稍早公布的数据显示，制造业指数升至13年高位，汽车销售升至12年高位。

“股市受到支撑，因经济数据普遍强劲，”三井住友资产管理的资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

但分析师亦警告称，经济数据反映的是暂时性需求，是飓风之后的维修和更换支出。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国9月民营雇主新增135,000个就业岗位，这是11个月以来的最小增幅，不过超过了分析师预期。该数据也受到了飓风的影响。

分析师预计，将于周五公布的美国非农就业报告也将出现类似的放缓情况。

他们估计，9月非农就业岗位增加9万个，大大低于过去一年约为17.5万个的平均水平。不过有些分析师表示，投资者可能需要留意定于10月20日公布的各州数据，以剔除飓风的影响。

美国公债收益率脱离低点、价格下跌，今年稍早收益率曾触及数月高点。美国10年期公债收益率报2.328%，低于周一创下的12周高点2.371%。

“由于美国8月至10月的经济数据可能受到飓风干扰，市场可能对这些数据的反应不大，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。

“就这点来看，市场将会更加着重于政策议题，例如减税及下任美联储主席人选等，”他补充称。

美国总统特朗谱上月底提出税制全面改革，不过由于共和党内存在分歧，目前还不清楚这项方案能否在国会通过。

特朗普已经承诺在本月决定新任美联储主席人选，以接替任期即将于2月届满的叶伦。

高评级债券受到关于加泰罗尼亚地区独立公投的忧心影响。

西班牙公债收益率飙升至3月以来最高水准，与德国可比公债收益率之差扩大至逾五个月最宽水平，此前加泰罗尼亚自治区领袖称该地区将在“数日内”宣布独立。

西班牙股市IBEX指数周三下跌2.85%，为15个月来最大单日跌幅。

西班牙加泰罗尼亚地区寻求周一采取行动宣布独立，但西班牙首相拉霍伊领导的政府则回应称，在开始任何谈判之前，加泰罗尼亚必须首先“回到法制轨道”。

汇市方面，欧元兑美元在上月底以来表现疲软后，渐趋于平稳，最新报在1.1761美元，脱离周二所及的一个半月低点1.16955美元。

美元兑日圆报112.77日圆，低于上周高位113.26，受日本10月22日大选不确定性影响。

尽管首相安倍晋三的执政联盟可能仍保有多数席次，但也可能失去一些席次，可能会削弱安倍对政权的掌握度。

澳元兑美元小跌0.4%至0.7830美元，此前澳洲公布零售销售意外疲弱。

油价下跌，此前美国原油出口意外跳增至创纪录的近200万桶/日，引发全球供应过剩疑虑。

布兰特原油期货周三创下两周低位55.38美元，最新报55.92美元。美国原油期货亦创两周低位49.76美元，最新报49.98美元。

卡塔尔股市周三跌至五年低位，受邻国制裁效应所累。(完)