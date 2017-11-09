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亚股受美股涨势带动接近10年高点 新西兰元上扬
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2017年11月9日 / 凌晨2点51分 / 2 天前

亚股受美股涨势带动接近10年高点 新西兰元上扬

2 分钟阅读

路透东京11月9日 - 亚洲股市周四在10年高点附近游走，此前美股在上日再次刷新纪录高位；新西兰元上扬，因新西兰央行语气偏强硬的声明提振这支近期备受打压的货币。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，接近上日创下的10年高点。

澳洲股市上涨0.4%触及2008年1月以来高位，韩国股市KOSPI指数.KS11小涨0.2%。

沪综指.SSEC微升0.1%，香港恒生指数.HSI攀升0.6%。

日股日经指数.N225大涨1.4%，触及1992年1月以来未见的高位。

美股隔夜走升，得益于视频游戏厂商股价上扬，三大股指均收在记录高位。

“新兴经济体股市本就在国内需求和增长表现的推动下走坚，现在又获得发达经济体股市上涨的支撑，”SMBC日兴证券驻东京的资深分析师Kota Hirayama说。

“每个国家显然都有影响本地市场的特别因素，但美股继续带动整体风险偏好。”

汇市方面，新西兰元NZD=D4变化幅度较大，兑美元一度飙涨约1%至两周高点0.6974美元，最新则交投在0.6951美元。

新西兰元劲扬，此前新西兰央行表示，增加财政刺激及新西兰元走贬，将会导致通胀加速，而且还可能提早升息。

新西兰央行一如预期维持指标利率在1.75%不变。

新西兰元10月末跌至五个月低点0.6818美元，因为政府更迭令投资者不安。

美元指数持稳于94.899，低于10月末触及的三个月高点95.150。

对美国出台税改法案的期望之前推动美元指数升至上述高位。但最近围绕税改计划命运的不确定性令美元承压。

参议院版本的减税议案料于周四公布，使共和党推进税改变得更加复杂，并加剧了华尔街的怀疑情绪。

“令人失望的风险很大。美元可能因税改不确定性而经历走弱期，”Western Union Business Solutions汇率策略师Steven Dooley表示。

美元兑日圆JPY=小升0.1%至113.980日圆，脱离隔夜创下的一周低位113.395，因美债长券收益率自三周低位回升。

欧元兑美元EUR=几无变动，报1.1594美元，和本周初创下的三个半月低位1.1553相去不远。

美国原油期货价格上涨0.25%至每桶56.92美元。

官方数据显示美国国内石油产量增长，隔夜打击油价下跌。不过中东紧张局势升级抑制了跌势。

周三美国原油一度涨至每桶57.92美元，为2015年7月以来最高，因沙特和伊朗关系紧张，同时沙特王储增强了对权力的控制。

布兰特原油上涨0.25%至每桶63.65美元，向周二触及的两年半高点64.65回升。

现货金变动不大，报每盎司1,280.66美元。

上日现货金涨至三周高点每盎司1,287.13美元，因美国税改法案可能延迟的风险料放缓美联储明年的加息步伐，支持不孳息的黄金上涨。(完)

编译 郑茵/徐文焰/侯雪萍/王灿/戴素萍/李春喜 审校 许娜/龚芳/汪红英/李爽/杜明霞/王兴亚

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