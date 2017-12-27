油价与金属上涨支撑亚洲股市 美元持稳

路透悉尼12月27日 - 周三油价处于两年半高点附近，利比亚一条原油管道爆炸引发供应担忧。黄金和铜徘徊在数周高点附近，提振亚洲各地的商品和能源类股。

受假期因素影响，交投普遍清淡。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微涨0.1%至11月底以来最高。

该指数今年以来已上涨31.6%。

油价和材料价格反弹帮助亚股战胜了隔夜美国下跌的影响。美国股市三大股指周二收挫，因苹果及其供应商股价下跌，科技股受累走低。

澳洲股市周三涨0.3%至近10年高位6,092.8点，材料和能源类股领涨。

矿业巨头必和必拓(BHP.AX)领涨指标股指，伍德塞德石油(WPL.AX)和金矿商Newcrest (NCM.AX)涨幅也居前。

日本股市日经指数.N225涨0.1%。

美国原油触及每桶60美元，此前武装袭击者在周二炸毁了一条向Es Sider港口输送原油的管道。

布兰特原油期货交投在每桶66.65美元，上日收报67.02美元。美国原油期货下跌0.25美元，报59.72美元，上日一度触及60.01美元，为2015年中期以来的最高。

金价上日曾攀升每盎司1,283.7美元，为12月初以来的最高水平；铜价涨至7,139美元，创下10月中旬以来的最高。

“倘若有人持有布兰特原油、美国原油、取暖油、铜、铝或者白银多仓，或者是通过股票持有这些大宗商品的敞口，那么就可以延长他们的圣诞假期了，”IG驻墨尔本首次市场策略师Chris Weston称。

“供需情况持续有利于支持油价，并进一步在2018年的宏观动能方面扮演要角之一。通胀和物价压力则缓慢且稳定上升。”

**物价压力**

尽管全球经济成长加速，2017年通胀仍然难以捉摸，这使得全球决策着感到困感不已。

但数位分析师已预测2018年通胀压力将会再现，这将有助于主要央行缩减多年来的超宽松货币政策并调高利率。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年已升息三次，且2018年料将进一步升息。欧洲央行自2014年以来将存款利率维持在零以下，料终于将开始缩减其货币刺激力度并收紧政策。

欧洲央行承诺至少继续购债至9月。但由于欧元区经济创十年来最快增速，通胀稳居1%上方，外界普遍预期该央行在之后将削减购债计划。

汇市方面，市场交投清淡，多数主要货币变动不大。欧元EUR=持于1.1857美元，美元兑日圆JPY=则基本持平于113.19日圆。

美元指数全年料下跌约9%，美元兑日圆今年则下滑3%左右。

欧元、澳元AUD=与英镑GBP=位列今年表现最佳的主要货币行列。

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)