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美股指期货和亚股下跌 朝鲜发射导弹打压人气
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2017年9月15日 / 凌晨3点17分 / 1 个月前

美股指期货和亚股下跌 朝鲜发射导弹打压人气

2 分钟阅读

路透东京9月15日 - 美国股指期货和亚洲股市下跌，此前朝鲜发射导弹飞越日本并落入太平洋海域，表明面对国际制裁力度加大，朝鲜依然是藐视态度。

美国股指期货跌0.2%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.4%，但周线仍涨0.4%。

日股日经指数小升0.1%。

日本表示，朝鲜发射的导弹落入北海道以东2,000公里(1,240英里)的海域。

几天前，联合国刚刚通过对朝鲜9月3日核试验实施新制裁。不过市场对朝鲜炫耀武力的行为愈发习以为常。

“之前已经有报导称朝鲜在准备发射导弹，因此谈不上意外，”大和证券首席全球策略师Hirokazu Kabeya表示。

“而且，过去市场在朝鲜发射导弹过后几天就会稳定下来。因此在某种程度上，市场已经经历过这种事情，因此反应有限，”他补充说。

朝鲜发射导弹前，美国债券收益率上升，华尔街股市走势不一，之前出炉的美国消费者通胀数据令美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月将升息的预期重燃。

美国8月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.4%，超过路透调查中分析师预估的0.3%。

不包括波动较大的能源和食品价格的所谓核心CPI上升0.2%。该指标同比上升1.7%，超过分析师预估的1.6%。

该数据出炉后，美国联邦基金利率期货走势显示，市场目前预期美联储12月升息的机率在45%左右，本周初时则在25%左右。

美国10年期公债收益率一度升至2.225%；但在朝鲜发射导弹后，周五亚洲时段则回落至2.178%。

汇市方面，随着本周初以来的涨势丧失动能，美元未能受到CPI数据提振。

欧元兑美元交投在1.1910美元，脱离周四触及的两周低点1.18365美元。

英镑在英国央行发布警告后持坚。英国央行称，如果经济增长和物价压力继续上升，未来几个月可能加息。这是迄今对英国接近于10年来首次加息的最明确信号。

英镑兑美元周四触及一年高位1.3407，最新报1.3388美元。

油价周五下跌，但基本守住上日涨幅，因美国飓风过后的清理活动加速且需求前景光明。

布兰特原油期货报每桶55.14美元，日内跌0.6%，但周线涨2.5%。周四曾触及五个月高位55.99美元。

其他方面，比特币回升5%，前一交易日曾大跌16%，因中国第一财经报导称，中国计划在9月底之前关闭所有比特币交易所。

中国的比特币交易平台--比特币中国周四表示，将从9月30日开始停止所有交易。

图表：MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)

编译 艾茂林/杜明霞/张若琪/刘秀红；审校 陈宗琦/张明钧/于春红

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