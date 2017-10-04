港股及日股上扬提振亚股走高 日经指数升至逾两年高位

路透悉尼10月4日 - 日本和香港股市周三带领亚洲股市上扬，中国央行周末采取行动释出更多流动资金提振人气，而这个世界第二大经济体也以稳健的步伐成长。

本周亚洲各地的交投相对清淡，成交量稀落，因中国和韩国市场休市一周，分析师警告称勿对指数走势做出过多的解读。

日本股市日经指数升至逾两年高位。香港股市恒生指数创两年半高点。菲律宾股市上涨0.5%至纪录高位。

全球经济数据乐观，亚洲、欧洲和美国制造业活动均表现强劲，很大程度上反映出整体出口繁荣。这支撑股市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.3%，连续第三日上升。

“日本股市正在上涨，是经济前景改善带动的全球股市上涨趋势的一部分，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎表示。

中国央行周六决定对普惠金融实施定向降准政策，使对国内和全球增长的乐观情绪升温。

尽管政府对房地产市场和有风险的放贷行为实施了遏制举措，但中国今年经济增长迄今仍保持坚挺，这归功于建筑业繁荣和出口劲升。

分析师指出，中国央行的定向降准行动应可提振银行业2018年的净息差和获利增长。

不出所料，金融股带动了港股恒生国企指数的上扬，推动该指数升至2015年8月以来最高位。中国建设银行(0939.HK)和中国工商银行(1398.HK)都涨幅居前。

此外，美股的强劲走势也已经给亚股带来强劲支撑。美股三大主要股指周二都收在纪录高位，得益于对全球增长强劲的预期和汽车销售的大增。

美国9月汽车销量年率升至1,857万辆，创12年高位。

行业顾问指出，德州及佛罗里达的灾后换车需求，将持续推升新车及二手车销量至少到11月。

分析师称，这将带动零售销售，拉高美国国内生产总值(GDP)，超过飓风灾情的负面影响。

汇市目前面临美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席接任人选的不确定性。可能角逐人选包括美联储理事鲍威尔及前理事瓦尔许。现任主席叶伦的任期将在明年2月届满。

“市场仍认为瓦尔许是很有希望的人选，但鲍威尔的可能性也升高。比起瓦尔许，鲍威尔被认为是相对鸽派的人选，”澳洲国民银行(NAB)驻悉尼外汇策略全球共同主管Ray Attrill表示。

因此，美债收益率从三个月高位2.3710%跌至2.3320%。

美元兑日圆小跌0.2%至112.66日圆。美元指数跌0.18%至93.405。

投资人对加泰罗尼亚独立公投仍持谨慎态度。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特称该地区将在数日内宣布独立。

“宪法法庭对此可能表示异议，并做出反对这样动议的裁决。”花旗分析师在报告中写道。

“如果加泰罗尼亚自治区政府无视裁决，那么马德里的中央政府可能启动宪法第155条，剥夺加泰罗尼亚的自治权，并举行地方选举。”

加泰罗尼亚人周日公投支持独立，但西班牙中央政府称公投为非法的。

大宗商品市场方面，美国原油下跌0.75%报每桶50.04美元。布兰特原油跌至55.62美元。金价小涨，现货金报每盎司1275.21美元。

MSCI明晟股指和日经指数年内迄今表现图表：

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(完)