亚洲股市徘徊在10年高点附近 伊朗动荡情势推升油价

路透东京1月4日 - 亚洲股市周四在10年高点附近盘旋，美国及德国公布的强劲经济数据，巩固了投资人乐观看法，在此同时，油价在两年半高点附近徘徊，伊朗的动荡情势引发供应受阻疑虑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数几近持平，下周重要企业财报公布前，韩国股市.KS11遭遇获利了结卖压，抵销其他市场涨势。

日股日经指数.N225新年首个交易日跳涨2.5%，东证股价指数.TOPX则创下1991年以来最高。

“假日期间发布的经济数据相当优秀。因此对于那些原先忧心新年获利了结的人而言，市况会看起来相当强劲，”大和证券首席全球策略师壁谷洋和表示。

大西洋两岸周三公布的经济数据，均让投资人更加预期强劲的全球成长将会提振包括石油在内的商品需求，并提升企业获利。

美国12月工厂活动增速超过预期，受助于新订单增长大幅提高，进一步显示2017年末经济增长动能强劲。

德国12月失业率触及历史低位5.5%，支持了经济的广泛上行。

全球股市去年录得2009年以来最佳表现，周四则刷新历史纪录，本周迄今涨势扩大至1.4%。

美国股市三大股指周三刷新纪录收盘新高，受助于能源类股上扬1.5%。

油价在两年半高位徘徊，伊朗上周爆发了反政府抗议。目前为止已有21人丧生，引发供应方面的忧虑。

美国原油上涨0.4%，报每桶61.84美元，上日高至2015年6月以来最高位61.97美元。

指标布兰特原油报每桶67.93美元，周三一度触及68美元。

但投资者预期市场将整体稳定，衡量未来一个月美国股市隐含价格波动性的Cboe波动率指数(VIX)收在9.15，略高于2017年11月3日所及的纪录收位9.14，低于2017年均值11.09。

2010年和2011年，该指数均值超过20，意味着投资者现在对于市场波动的预期不到当时预期的一半。

过去数月，该波动指数一直维持在2008年全球金融危机以来的最低水平之一。

这主要是因为投资者押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)和全球其他主要央行只会逐步收紧货币政策，因为几乎没有迹象显示通胀压力加大。

美国10年期通胀保值债券和常规10年期公债的利差反映出的通胀率预期突破2%，达到3月以来最高水平。

周三公布的12月12-13日美联储会议记录也没有改变这种审慎的货币紧缩看法。

会议记录显示，决策者认为美国总统特朗普的税改计划将提振消费者支出，但财政刺激措施对于提升物价压力的影响存在不确定性。

联邦基金利率期货小幅下跌，4月期货合约显示3月份之前加息概率约为75%，去年末约为60%。

虽然很多美联储官员预计今年将加息三次，但市场并未完全这样押注。

汇市方面，美元兑日圆JPY=涨0.2%至112.69，此前美国公布乐观数据。

欧元兑美元EUR=几近持平于1.2002美元，脱离周二触及的近四个月高点1.2081。

欧元在1.2170美元面临阻力，这里是2014年中至2017年初这波跌势的50%回档位。

“我环顾世界看看是否有什么奇怪的情况，有一件事让我印象深刻，那就是欧元区经济很强劲，而利率只有负0.40%。我认为这种情况终将改变，欧元将会上涨，”一主要日本银行的资深外汇交易员说。

欧洲央行(ECB)上月坚持原先承诺，表示只要形势需要，就会一直向欧元区经济挹注资金。但一些决策者提出反对意见，因央行同时上调了欧元区经济成长与通胀预估。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)