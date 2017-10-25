亚洲股市小幅上涨 日经指数有望连续第17日收高

路透东京10月25日 - 亚洲股市周三小幅上涨，美国公债收益率和美元受到提振，因之前有报导称，共和党参议员倾向斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)出任美国联邦储备委员会(美联储/FED)下任主席。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数摆脱早盘颓势，上涨0.2%。

日本股市日经指数早盘收升0.1%，脱离日高，但有望创下空前的连17涨，日相安倍晋三领导的政党联盟在周日大选赢得压倒性胜利，令投资人更加预期利空日圆的刺激措施将持续实施。

“只要美股走强，日股差不多就会跟着走，”大和证券技术分析师Hikaru Sato称。“但市场对这波涨势存有戒心，如果大盘走势翻转，我也不会感到意外。”

中国股市沪深300指数盘中上涨0.3%，沪综指涨0.1%。

中国新一届中央政治局常委名单稍后就将出炉。

据出席午餐会的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席人选的意见。

一位知情人士说，特朗普询问这些共和党人士他们是倾向斯坦福大学经济学家泰勒，还是由现任美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)出任主席。这位消息人士说，与会的参议员中有较多人支持由泰勒担任主席，胜过鲍威尔。

外界认为泰勒领导下的美联储可能会加快升息步伐。

这帮助推动美国指标10年期公债收益率创3月以来最高位。

10年期美债收益率在亚洲时段报2.417%，高于周二美国收盘位2.406%。周二盘中曾高见2.428%。

“美国10年期公债收益率正在升高，因此整体上对美元构成支持，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。

美元周二短暂受抑，因CNBC援引美国参议院共和党领袖麦康奈尔的一位助理报导称，三位共和党参议员可能不支持共和党的税改议案。

“市场的基线预测是美国的减税计划最终会落实，这正在支持美元，并推动美债收益率上升，”山本雅文称。

澳元兑美元跌0.6%至0.7727美元，触及7月中旬以来的最低位，此前出炉的澳洲消费者物价指数(CPI)增幅不及预期，投资者因此进一步降低对该国央行未来数月加息的预期。

美国股市道琼工业指数周二上扬，并录得逾一个月最大单日百分比升幅，因包括3M和卡特彼勒在内的公司发布强于预期的业绩和财测，燃点对经济力道的乐观情绪。

欧洲股市周二收盘表现不一。欧洲央行将于周四召开政策会议，预计决策者将暗示逐步解除超宽松货币刺激措施。

欧元兑美元小幅走低至1.1758美元，美元指数涨0.2%至93.962。

美元兑日圆持稳于113.89日圆，但略低于周一触及的三个月高点114.10日圆。

原油出口大国沙特称决心结束供应过剩局面，推动原油期货隔夜上涨逾1%，之后涨势缓和。此外，美国原油库存进一步下降的预期和伊拉克库尔德地区紧张局势也对油价构成支撑。

布兰特原油期货涨0.06美元至每桶58.39美元；美国原油期货跌0.04美元至52.43美元。(完)