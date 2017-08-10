（更正）亚股转升为跌 朝鲜紧张局势担忧挥之不去

（更正：因英文原文有误，改正内文倒数第三段布兰特原油报价）

路透东京8月10日 - 亚股周四转为下跌，投资人担忧近来美朝紧张局势升级，打压韩股跌至两个月低点，即便上日对避险资产的追捧似乎也逐渐减弱。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.68%，延续周三跌势；该股指稍早曾短暂上涨。

日股日经指数.N225也回吐稍早涨幅，目前小幅下跌。

沪综指.SSEC跌0.3%，香港恒生指数.HSI跌1.3%。韩股综合股价指数(KOSPI).KS11跌1%，触及两个月低点，进一步远离7月底创下的纪录高点。

“一些投资者原本就在找理由出脱新兴市场股市多仓，他们从最新的朝鲜半岛紧张局势中找到了机会，”SMBC日兴证券的资深新兴市场经济学家Kota Hirayama说。

“目前还不清楚朝鲜半岛局势将如何发展，这阻碍了市场。但从过去涉及朝鲜半岛的事件来看，对金融市场的影响往往在几日内就会消散。”

部分亚洲股市跌幅有限，因美股周三缩减跌幅，收盘仅微跌，投资人看来并不太担心地缘政治问题。

美债的避险买盘也在隔夜消退。债市上涨时，10年期美债收益率跌至六周低点2.212%，但之后回升至2.250%。

“美股昨天接近收盘时缩减跌幅，VIX(波动率指数)虽然确实弹高了，但仍维持在整体相对较低水准。此外，指标美债收益率也由低点回升，”IG Securities资深汇市分析师Junichi Ishikawa称。

“这些发展暗示，只要没有演变成军事冲突，北亚地缘政治紧张引发的避险气氛，在本质上只是暂时性的。”

日圆和瑞郎的买兴也减弱。

美元/日圆持稳在110.005日圆，隔夜一度跌至低点109.560，为八周最低。

瑞郎/美元下滑0.2%报0.9655瑞郎，上日大涨逾1%。

欧元/美元小跌0.1%至1.1744美元，美元指数涨0.1%，报93.620。

汇市焦点集中在今日稍后美国将公布的生产者物价指数(PPI)，投资者将藉此研判美国通胀率趋势以及对美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策可能的影响。

新西兰元兑美元跌至近一个月低位0.7300，此前新西兰央行总裁惠勒称，他希望本币下跌，并表示央行有能力干预。

新西兰央行周四一如预期维持指标利率在纪录低位1.75%不变，并重申将在相当长时间内保持宽松货币政策。

大宗商品方面，原油价格在隔夜上涨后失去动能; 隔夜上涨是因为数据显示美国库存下降。

布兰特原油期货持平，报每桶52.70美元。

金价从近期高位回落，因避险人气有些消退。现货金跌0.1%至每盎司1,276.78美元，前一交易日涨至近两个月高位1,278.66。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数及日经指数图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)