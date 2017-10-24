亚股接近10年高位 新西兰元因国内政治不确定性而下滑

路透悉尼10月24日 - 亚洲股市周二距离近期触及的10年高位仅咫尺之遥，主要货币则陷于窄幅区间波动。新西兰元下跌，此前该国即将上台的工党政府公布了偏左派的优先工作安排。

外界认为这些政策对外资与移民不友好，鉴于新西兰当前的经常帐赤字，新政策可能对新西兰元走势带来负面影响。

全球交易量排名第11的新西兰元回吐早盘涨幅，交投于0.6953美元，距离周一触及的五个月低点0.6932不远。新西兰元在过去五个交易日中有四日下跌。

“这次公布...令新西兰元再度全面承压，”Faraday Research驻新加坡的资深分析师Matt Simpson说。

“这会不会带来不利结果也还说不定，但投资者聚焦于不确定性，因此作空新西兰元。”

此外，市场亦在密切关注中国以及中共十九大，会议将在周二结束，中央委员会第一次全体会议新选出的中央政治局常委将于周三上午11时45分许，同采访十九大的中外记者见面。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.1%至549.82点，与上周所创10年高位554.63点相去不远。

日股日经指数连涨第16天，攀抵21年高位；沪深300指数跳升至逾两年高位。

“这波涨势本周能否持续下去尚不得而知。我仍然看多，但鉴于这些市场走势有些疲乏，需要新的讯息才能助长这波走势，”IG Markets首席策略师Chris Weston表示。

道琼工业指数收跌0.23%，标准普尔500指数跌0.40%，纳斯达克指数跌0.64%。

企业财报将主导近期市场人气，通用汽车(GM.N)、麦当劳(MCD.N)和洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)今日稍晚将公布财报。

泛欧STOXX 600指数涨0.16%，不过西班牙指标IBEX股指跌0.6%，因西班牙危机仍未解决。

西班牙政府已动用宪法赋予的特别权力，解散加泰罗尼亚地方政府并强制选举，以挫败独立运动。国会参议院将于周五对实施直接管辖一事举行投票表决。加泰罗尼亚方面周一表示，相信包括警察在内的所有地方官员都将反对中央政府将该地区收归直辖的企图。

德国极右翼新选择党(AfD)在周二下议院开会时料就议会一高级职位提名人问题与其他党派发生争执。

这些政治紧张情势打压欧元，欧元兑美元盘旋在两周低点附近，报1.1760。在欧洲央行周四召开会议前市场有些紧张不安，该央行届时料宣布某种形式的缩减刺激举措。

投资者也因美联储下届主席人选的悬念而神经紧绷。美联储主席叶伦的任期将于2月结束。

美国总统特朗普曾暗示，“很快”将有消息宣布。

市场押注美联储理事鲍威尔有可能被选定，而特朗普也在考虑斯坦福大学经济学家泰勒和现任主席叶伦。

美元指数小跌至93.7，但距离近期所及两个月高位依然不远。

大宗商品方面，现货金基本持平，报每盎司1281.15美元。

布兰特原油涨0.03美元至57.40美元，美国原油涨0.05美元至每桶51.95美元。(完)