亚洲股市下跌因油价回落打击人气 欧元持盈保泰

路透东京11月15日 - 亚洲股市周三小跌，此前疲软的油价对美国股市构成冲击；在此同时欧元持盈保泰，上日受到德国强劲经济成长数据的大力提振。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.45%。

中国股市沪综指.SSEC下跌0.7%，澳洲股市下跌0.3%，韩国股市.KS11跌0.3%，日本股市日经指数.N225跌0.9%。

“由能源股带头的美股跌势，正在引发连锁效应，打击了能源及工业相关板块的人气，”三井住友资产管理策略分析师Masahiro Ichikawa称。

“整体而言，过去几个月股市涨势几乎毫无中断，所以我们现在终于看到一点修正出现。”

美股三大指数周二皆下跌，原油价格扩大跌势打击能源股，通用电气(GE.N)连续第二天重挫。

欧元兑美元EUR=几无变动，交投在1.1794美元；隔夜涨1.1%至两周半高点1.1805美元，因已出炉的数据显示德国经济在第三季加速成长。

德国第三季经季节调整国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%，高于路透调查预估的成长0.6%。

在欧元涨势压制下，美元指数隔夜跌0.7%左右，最新持平在93.828。

美元兑日圆JPY=跌0.25%至113.180日圆，从上日高点113.910日圆回落。

日圆以及日本股债市均对周三的GDP数据几乎没有反应。日本第三季国内生产总值(GDP)实现连续七季增长，尽管民间消费创2015年第四季以来首次下降，对整体数据带来一些拖累。

美元目前的关注焦点以及潜在催化因素是美国今日稍晚将公布的消费者物价指数(CPI)数据。

金融市场将寻觅线索，以研判明年美联储可能升息几次。金融市场目前已经在押注美联储12月会升息。

大宗商品方面，原油价格延续跌势，因国际能源署(IEA)发布报告，预计美国原油产量增加以及全球需求增长前景黯淡，打压原油价格。

美国原油期货跌1.1%报每桶55.10美元，恐会连跌第四日。布兰特原油下滑1.2%，报每桶61.48美元。

油价自上周所及的28个月高点逐步下滑，也给商品货币带来打压。

加元/美元报1.2738加元，隔夜曾跌至一周低点1.2773。

澳元跌至四个月低点，因薪资数据意外疲弱。

澳元/美元跌逾0.6%，至四个月低点0.7576美元。(完)