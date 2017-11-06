亚股从10年高位回落 油价触及两年高点

路透悉尼11月6日 - 亚股周一从近期触及的10年高位回落，美元全线上涨，油价跳涨至逾两年高位，因沙特王储通过肃贪巩固权力。

油价触及2015年7月以来最高，沙特王储的清洗行动中有王室成员、部长和投资者被捕，其中包括著名富商Alwaleed bin Talal。

美元兑日圆JPY=升至八个月高位，因美国一连串经济数据巩固市场预期美联储下个月将升息，且2018年将进一步收紧政策。

短期内市场情绪将由美国总统特朗普本周访问亚洲的相关消息牵动。

特朗普在访日行程第二天，提升对朝鲜的强硬口径，称美国及其盟友准备扞卫自由。

特朗普希望在访问中国前与日韩领袖达成联合战线，他预料将向中国国家主席习近平要求加大努力控制朝鲜。特朗普的12天行程中也将会晤俄罗斯总统普京。

交易商紧张等待这些重要会议的结果。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%至552.8，远离周五所及2007年11月以来最高的557.9点。

韩国综合股价指数.KS11跌0.5%；澳洲指标股指跌0.1%，但仍距离周五所及逾两年高位不远。香港恒生指数.HSI跌1%。

日本日经指数.N225略微走软，但仍徘徊在21年高位附近。

亚股未能受到美股周五涨势提振。周五道琼工业指数.DJI收高0.1%，标普500指数.SPX涨0.31%，纳斯达克指数.IXIC涨0.74%。

投资者目前正在等待美国税改进展。澳洲联邦银行(CBA)外汇策略师Elias Haddad称，如果美国税改以当前形式获得通过，未来10年会令美国预算赤字增加1.5万亿美元。

“虽然这种有利于经济增长的税改方案利好美元，但仍不清楚该方案是否会有足够的共和党支持，以推动其在年底或2018年第一季前在国会获得通过，”Haddad补充说。

但目前看，美元人气依然是正面的，杠杆基金自7月末以来首次削减看空押注至转为净多仓。美元兑所有主要货币都出现买盘。

经济数据表现强劲，也协助提振美元前景。

周五公布的数据显示，美国非制造业采购经理人指数(PMI)升至2005年以来高点，美国产品的新订单9月连续第二个月上升，核心资本财订单也超过预期。

美元指数.DXY持于将近四个月高点附近，同时欧元/美元EUR=在7月以来低点附近原地徘徊。

能源市场上，布兰特原油期货涨0.23美元报每桶62.30美元，为2015年7月以来最高。美国原油CLc1涨0.17美元报每桶55.81。

沙特萨勒曼王储的改革举措包括国有石油公司沙特阿美部分股权明年上市的计划，外界认为，油价上涨有利于抬高这家即将上市公司的市值。

现货金略微走软报每盎司1,268.34美元。(完)