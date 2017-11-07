亚洲股市触及十年高位 油价大涨后回落

路透东京11月7日 - 亚洲股市周二大涨至十年最高位，油价则回吐部分涨幅，此前曾飙涨至逾两年最高，因沙特王储在国内展开反贪清洗行动。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续早先涨势，上扬0.8%至2007年11月以来的最高位。该指数受美国三大股指隔夜收于纪录高位的提振而走高。

日本股市日经指数.N225逆转盘初跌势，跳涨1.1%触及近26年高位。

“夏季期间低配日股的外资，目前正提高到中性甚至超配，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

澳洲S&P/ASX 200指数跳升0.8%，至2008年2月以来高位，受大宗商品价格走强激励。

澳洲央行周二连续第14次在政策会议维持利率于纪录低点不变，符合市场预期，央行并暗示，由于通胀持续偏低，央行将持续观察数月。

美国原油期货下跌0.02美元至每桶57.33美元，隔夜突破56美元，为两年多以来首见。布兰特原油期货跌0.1美元至64.17美元。

沙特王储穆罕默德肃贪行动导致多名王室成员、部长和投资者被捕，其中包括知名富豪投资人Alwaleed bin Talal。

分析师认为沙特暂时还不会改变其支撑原油价格的政策，但肃贪行动已令市场担心会有中东资金撤出全球金融市场。

“目前对于沙特消息的担忧似乎还不会打击到美股，但如果未来真的带来问题，那么最终可能影响日股表现，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura说。

美元指数接近持平，交投在94.735。

美元兑日圆JPY=涨0.2%至113.89日圆，但仍位于上日触及的八个月高点114.737日圆下方。

欧元兑美元EUR=持稳在1.1613美元。

美国税改进展方面不明朗，美联储领导层方面亦是如此，这令美元前景蒙尘。

美国众议院税收谈判代表本周将寻求克服分歧并规划一项方案，力求在本月之际设定的最后期限前获得通过。

美国纽约联邦储备银行周一证实，其总裁杜德利希望于2018年中退休。他是金融危机期间以及危机结束后最有影响力的货币决策者之一。不到一周前美国总统特朗普刚刚提名了新的美联储主席，杜德利将提前退休的消息令人对美联储的领导层又产生一个疑问。

美债收益率下降亦打压美元。指标10年期美债收益率在亚洲时段报2.325%。该收益率周一在美国市场收报2.320%，盘中一度触及两周最低水准。就在10月底时，该收益率还处在七个月高位2.47%。

美国短债和长债利差周一缩减至10年最窄水准，因国内通胀疲软。

现货金下跌0.2%至每盎司1,279.56美元。现货金上日上涨近1%。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

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