亚洲股市触及10年高点 加泰罗尼亚独立担忧缓解

路透悉尼10月11日 - 亚洲股市周三触及10年最高，因美股创历史高位；美元则因特朗普税改计划可能停滞不前的担忧，而徘徊在两周低点附近。

欧元兑美元交投在10天高点附近，此前加泰罗尼亚领导人暂停独立计划，缓解近期对于欧元区稳定的担忧。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数攀升0.5%至546.38点，创2007年12月以来最高位。

澳洲股市跳涨至一个半月高点，韩国综合股价指数(KOSPI)涨0.6%，距纪录高位咫尺之遥。

日股日经指数小幅接近21年高点，丑闻缠身的神户制钢(5406.T)扩大跌幅。

国际货币基金组织(IMF)上调对2017年和2018年的全球经济增长预估，受贸易、投资和消费者信心增长推动。这鼓舞市场人气。

“冒险情绪盛行，资金从债券基金流入股票基金，”Atlas Funds Management首席投资官Hugh Dive说。

“全球股市的最大驱动因素之一是美国，而美国公布的部分宏观经济数据一直非常乐观。市场也认为中国的状况好于很多人之前的预期。”

美国三大主要股指再创纪录新高，道琼工业指数周二收涨0.3%，标普500指数涨0.2%，纳斯达克指数涨0.1%。

外汇市场方面，美元在两周低点附近持稳，因美国总统特朗普与参议院外交事务委员会主席科克(Bob Corker)的口水战升级，引发了围绕政府能否让之前承诺的改革获得通过的担忧。

美元指数持稳于93.314，位于9月29日以来最低水准附近。

**美联储会议记录**

围绕下任美联储主席人选的不确定性也令美元承压，预测网站PredictIt显示，美联储理事鲍威尔是最热门的人选。

虽然外界认为鲍威尔的立场比叶伦更偏鹰派，但分析师表示，在缩减刺激举措方面他可能不如瓦尔许那么激进。叶伦的任期将于2月届满，瓦尔许是可能接任的候选人之一。

投资者将关注今日稍晚公布的美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月政策会议记录，这可能有助于支持12月加息的观点。

欧元兑美元守在1.1803美元附近，距离周二高位1.1825不远，之前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)要求与西班牙政府谈判，讨论该自治区的未来。

这一姿态缓解了对西班牙局势即将出现动荡的担忧，为投资者所乐见。西班牙IBEX 35指数期货涨1.1%，之前IBEX股指周二收低0.9%。

“市场正紧张不安，他无疑也是这样，”ANZ Banking Group澳洲经济研究主管David Plank谈及普伊格蒙特在加泰罗尼亚议会的讲话时这样说道。

“不过，独立的事情并没有宣布，至少没有明确宣布，”Plank说。“该问题仍然极不确定。但有一件事很明显--此事不会无声无息地很快过去。”

大宗商品市场，美国原油涨0.12美元报每桶51.04美元，布兰特原油升0.07美元至56.68美元，因有迹象显示短期供应吃紧。

金价脱离两周高点，现货金报每盎司1,287.61美元。(完)