亚股反弹 美联储升息相关忧虑再度缓解

路透悉尼2月23日 - 亚股周五反弹，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)一名官员的言论缓解了外界对美国加快升息步伐的担忧；避险日圆则在市场波动全面加剧之际守住了涨幅。

金融市场本月出现剧烈波动，因相关数据显示美国通胀上升后，投资者对美联储将以多快速度升息较担忧。

即便美国整体物价压力目前仍显温和，但市场现在笃定今年美国升息三次，比几个月前的预期多一次，甚至一些分析师预期会有四次。

这反过来又引发投资者担心，很多央行将会开始收紧政策并上调借款成本，从而将打击企业获利。当前企业获利的荣景归功于全球经济增长同步升温。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1%，上周共计涨3.9%。

但该指数2月以来仍跌逾4%。本月初全球股市因通胀上升的担忧而暴跌。

日经指数.N225涨0.4%，韩国综合股价指数(KOSPI).KS11涨1.1%。沪综指.SSEC和沪深300指数.CSI300分别上升0.7%。

除菲律宾以外的所有亚洲市场均走高；亚股周四下跌，因美联储上次会议记录显示决策者对经济前景很有信心，促使部分投资者提高了对升息步伐加快的预期。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四试图弱化2018年加息四次的预期，称决策者需要警惕加息步伐过快，因为那可能拖慢经济增长。

这足以推动美股上涨，尽管亚欧股市周四走低。道琼工业指数.DJI涨0.7%，标普500指数.SPX收盘微升，纳斯达克指数.IXIC跌0.11%。

美联储在2013年5月曾引发所谓的“缩减恐慌”，当时它暗示应停止向美国经济注资，在金融市场、尤其是亚洲市场引发恐慌。

但分析师对亚洲前景看法更为乐观，尽管美国通胀和利率可能双双走升。

“金融市场波动并未打击我们对今年亚洲增长前景的积极看法，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻新加坡研究主管Khoon Goh说。

“美国通胀升高且财政赤字扩大，将可能导致美债收益率上涨，但亚洲基本面改善，意味着该地区比2013年时更有能力抵御这种影响。”

美国下周二将公布一连串重要的1月经济数据，然后周四迎来全球范围制造业活动调查。分析师预计在此之前市场会处于“观望模式”。

**汇市**

美元周五普遍表现低迷，本周展开的反弹势头消退，因美债收益率跌离近期高位。

指标10年期美债收益率报2.9317%，周三升至四年高点2.957%。

欧元/美元EUR=几无变动，报1.2311，上日上涨0.4%。本周迄今欧元跌0.75%，在2月16日曾攀上三年高位1.2556。

日圆/美元JPY=报约106.8，隔夜上涨近1%。

油价徘徊在近两周高点，受美国原油库存减少支撑，但美国原油出口激增抑制了油价涨势。

美国原油期货涨0.06美元至每桶62.83，布兰特原油下滑0.01美元至66.38。现货金小跌至每盎司1,329.01美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)