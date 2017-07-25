经济数据强劲推动美元从13个月低点反弹 亚股原地踏步

路透新加坡7月25日 - 美元周二持于13个月低点之上，之前公布的美国制造业和服务业活动数据优于预期，今日稍晚美国联邦储备委员会(美联储)将开始举行政策会议。不过亚洲股市走势平淡，几无交投诱因推动。

美元和美国公债收益率上升，因预期美联储将暗示，已经为9月会议开始缩减债券持仓规模做好了准备。

美元指数周二持稳在93.951，高于周一低位93.823，后者也是2016年6月以来最低水准。

美元兑日圆周二基本持平，报111.065日圆，周一触及六周低位。

美国10年期公债收益率周二报2.2499%，接近周一收盘水准2.253%，高于周五创下的三周低位2.225%。

周一，美国Markit制造业和服务业调查报告初值均好于预期，欧元区企业增长在下半年伊始放缓。

欧元兑美元小涨0.1%至1.1653；周一欧元录得跌幅，但稍早曾触及近两年高点。

“鉴于欧洲的企业调查结果继续好于美国，昨夜对美元而言充其量也就算小胜，”墨尔本ThinkMarkets资深市场分析师Matt Simpson表示，“关于美联储立场略偏向温和以及白宫政局陷入动荡的预期，或许在可预见的未来进一步施压美元。”

美国总统特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)周一对参议院调查人员表示，他去年四次与俄罗斯官员会面，但并未与莫斯科方面共谋影响2016年美国大选。库什纳是白宫高级顾问。

美国国会委员会和司法部特别检察官对通俄门事件的持续调查，以及美国经济数据疲弱和通胀预期减弱，在本月多数时间内打压美元。

股市方面，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨不到0.1%，部分市场在近几周触及多年高点后都在寻找新的动能，而区域中能够驱动市场的因素不多。

“全球市场波动不大，可能导致亚洲市场今日各自反映自身题材，”新加坡IG市场策略师Jingyi Pan表示。“市场为了本周稍晚的重大事件而再度处于守势，这并不令人感到意外。”

澳洲股市跳涨0.8%，全数扳回周一0.6%的跌幅。不过日经指数.N225下跌0.1%，韩国综合股价指数.KS11则是下跌0.2%。

中国股市也下跌，其中沪深300指数.CSI300下跌0.3%，沪综指.SSEC下跌0.1%。香港恒生指数.HSI则是小幅上涨。

美国股市纳斯达克指数.IXIC周一创纪录新高，本周的重头戏是科技公司发布业绩；标普500指数.SPX和道指.DJI表现落后。

大宗商品方面，油价周二续涨，此前石油输出国组织(OPEC)采取行动限制尼日利亚石油产出，而且沙特承诺限制下个月的出口以帮助遏制全球供应过剩。Haliburton (HAL.N)执行董事长还表示，美国页岩油钻探荣景到明年有可能减弱。

美国原油期货涨0.6%至每桶46.63美元，周一收高1.25%。

全球指标油价布兰特原油期货涨0.6%至每桶48.90美元，周一收涨1.1%。

美元微幅走强令金价涨势受抑，金价已略微回落至每盎司1,254.96美元。

图表：MSCI明晟全球指数、MSCI明晟亚太地区(除日本)、日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T (完)