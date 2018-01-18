亚股触及纪录高位追随美股涨势 美元从三年低点回升

路透东京1月18日 - 亚洲股市周四创纪录高位，美股上涨支撑投资者的乐观人气，美元从三年低点回升，因欧洲央行官员的讲话抑制了欧元近来的涨势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，延续上日涨势，并创下纪录新高。

澳洲股市持平，韩国股市.KS11上扬0.2%，日本股市日经指数.N225上涨0.4%，盘中稍早曾触及1991年末以来的高点。

中国股市.SSEC涨0.4%，香港股市.HSI也上扬0.4%。

美国股市周三收盘跳涨，道琼工业指数首次收于26,000点之上，因投资者对利润增长的预期提振各板块走高。

全球经济持续强劲成长前景以及企业获利改善引发的乐观情绪，推动了2018年伊始股市的涨势。

“朝鲜相关事件构成风险，但目前压抑股市的因素非常少，”东京IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。

“美股走扬、美债收益率上升，以及欧元近期强势渐衰，都是支持美元走势的因素，”Ishikawa表示。

近期市场将关注0700 GMT将公布的中国第四季国内生产总值(GDP)数据。路透调查预估，中国第四季经济料较上年同期增长6.7%，低于前季的的6.8%。

“趋势明显向下，我们预期今年的投资将承压，但对消费与出口相对乐观，”上海申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示。

美元指数涨0.4%至90.878，隔夜即已升离周初所创三年低位90.279。

欧元兑美元EUR=近持平于1.2188，跌离1.2300美元上方的三年高点，因欧洲央行一些官员对欧元强势表示担忧。欧元本月劲扬，因市场预期欧洲央行将采取行动缩减刺激措施，从而使货币政策正常化。

美元兑日圆JPY=持稳于111.310，隔夜劲扬0.75%，弹离四个月低位110.190。

澳元兑美元AUD=D4略跌至0.7959，此前已小幅跌离上日所及四个月高位0.8023美元。

美国两年期公债收益率盘旋在周三所创九年高位2.051%附近，因市场预期美联储今年将持续收紧货币政策。

在大宗商品方面，原油价格延续涨势，因数据显示美国原油库存下降。

布兰特原油期货上涨0.15%至每桶69.50美元，周一触及三年高点70.37美元。

美国原油期货上扬0.4%报每桶64.21美元。

尽管价格上涨，但许多分析师仍警告称，近期油价上涨可能丧失动能。

“我们认为现在油价上涨空间有限。美国页岩油产量下个月料将大增11.1万桶/日，达到1,000万桶/日，明年底前料将增至约1,100万桶/日左右，”期货经纪商Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada说。

“这将令美国的产量与沙特和俄罗斯相差无几，”Razaqzada表示。

现货金XAU=小跌0.25%至每盎司1,326.50美元，美元反弹拖累金价从周一创下的四个月高点1,344.43回落。

图表 ：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数最近六个月表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)