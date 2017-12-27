原油与金属上涨支撑亚洲股市 美元持稳

路透悉尼12月27日 - 大宗商品价格涨至多年高位，周三推动亚洲资源相关类股和货币上扬。对于中国需求情况的乐观看法扶助铜价，而供应忧虑则支撑油价。

苹果iPhone的地区供应商股价在周初下跌后反弹，也帮助亚洲股市走强。

本周交易日因逢假期缩短，整体交投清淡。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%，升至11月底以来最高位。

今年迄今，该指数上涨了约32%。

MSCI明晟全球市场指数在纪录高位附近交投，今年每个月的月线均收高。

铜价飙涨至三年半高位，因预期中国需求强劲，油价也盘旋在2015年中期以来最高位附近，受供应忧虑影响。

“谁如果持有布兰特原油、美国原油、取暖油、铜、铝或银的多仓，或者通过股票间接涉及这些大宗商品，那你的圣诞节过得感觉上会更长一点，”墨尔本IG的首席市场策略师Chris Weston说。

美国原油触及每桶60美元，武装袭击者在周二炸毁了一条向Es Sider港口输送原油的管道。

布兰特原油期货回吐周三涨幅，报每桶66.63美元。美国原油期货下跌0.18美元，报59.79美元，此前一度触及60.01美元。

澳洲股市涨0.2%至近10年高位，材料和能源类股领涨。

矿业巨头必和必拓(BHP.AX)领涨指标股指，伍德塞德石油(WPL.AX)和金矿商Newcrest(NCM.AX)涨幅也居前。

金价距离近四周高点每盎司1,282美元只有一步之遥；铜价连续第九日上涨，至7,210美元。

“我的感觉是，铜价的这波反弹支持2018年全球经济将同步强劲增长的预期，”AxiTrader首席策略师Greg McKenna称。

隔夜油价和金属价格上涨，扶助亚股克服了周二美股下跌的影响。美股周二下跌，苹果(AAPL.O)领跌，此前有报导称iPhone X需求疲弱。

因报导而承压的苹果亚洲供应商周三收复了失地，玉晶光电(3406.TW)、和硕(4938.TW)及鸿海(2317.TW)均告上扬。苹果竞争对手三星电子(005930.KS)涨1%。

**汇市**

汇市方面，市场交投清淡，大多数主要币种表现迟滞。欧元兑美元EUR=持于1.1860美元。美元兑日圆JPY=几无变动，交投在113.26日圆。

澳元AUD=D4触及两个月高点，和欧元及英镑一道成为今年表现最佳的币种之一。

美元指数全年料下跌约9%，美元兑日圆JPY=今年则下滑3%左右。

数位分析师已预测2018年通胀压力将会再现，这将有助于主要央行缩减多年来的超宽松货币政策并调高利率。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年已升息三次，且2018年料将进一步升息。欧洲央行自2014年以来将存款利率维持在零以下，料终于将开始缩减其货币刺激力度并收紧政策。

“我真的认为大宗商品交易是我们需要关注的一个方面，”IG的Weston说。

“这个资产类别眼下很火，并可能决定2018年的通胀趋势，而通胀、波动率和美元是2018年资本市场的关键。”

MSCI明晟全球指数、 MSCI明晟亚太地区(除日本)、 日经指数年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2t0wy3T

MSCI全球股指各年度表现：reut.rs/2C9TGRz

(完)