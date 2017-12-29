2017年是股市和大宗商品的丰收年 美元则表现不佳

路透悉尼12月29日 - 亚洲市场周五在欢快的派对气氛中为2017年收官；回顾这一年，全球经济增长回暖提振了企业获利和大宗商品价格，通胀温和则令各大央行维持着宽松货币政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微幅上涨0.2%，此前连续三周周线上涨，该指数距离十年最高水位仅一步之遥。2017年绝大部分时间中，该指数都处于上行轨道，年内已上扬33%。

香港恒生指数.HSI领涨，今年以来上涨了36%，韩股综合股价指数(KOSPI).KS11和印度股市.BSESN分别上涨22%和27%。

日股日经指数.N225和标普500指数.SPX今年迄今均上涨近20%，道琼工业指数.DJI上涨25%。在欧洲，德国DAX指数上涨近14%，英国富时100指数.FTSE涨幅为7%。

基金公司CommSec的首席经济学家Craig James表示，在该基金跟踪的全球73个交易所中，只有九个今年以本币计算没有录得上涨。

“展望未来，关键问题在于物价和薪资成长缓慢状况是否会持续，从而促使央行在货币政策方面仍按兵不动，”James说。

“全球化和科技变革在保持低通胀方面发挥了作用。简单说，消费者可以随时随地买东西。”

不过有理由怀疑这样的好日子不会长久。

道富银行一项衡量投资者风险偏好的指数，在12月连续第六个月下降。

“虽然以消费者和企业信心指标来看，整体经济前景似乎越来越亮丽，但投资者立场愈发谨慎，暗示他们担心市场或许已经消化了大部分好消息，”道富的全球宏观策略主管Michael Metcalfe说。

**美元表现欠佳**

美元多头今年运气就没那么好。今年年初时原本市场普遍预计，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备进一步升息之下，美元只会走高。

然而，即使美联储兑现升息三次的承诺，美元并未受益。

美元指数今年以来下跌超过9%，恐创下2003年以来最大全年跌幅。

表现最佳的货币之一是欧元，欧元兑美元EUR=周五报在1.1941美元，接近一个月来高位，今年以来上涨近14%。

美元兑日圆甚至有所回落，尽管日本央行执着地致力于超宽松货币政策。截至周五，美元兑日圆JPY=今年下跌3.5%，最新报112.74。

美元走低成为以美元计价的大宗商品的福音。全球贸易同步回升以及中国需求意外强劲，也令大宗商品受益。

包括煤炭和铁矿石在内的所有大宗商品均录得涨幅，其中铜表现尤其突出，部分因为预期电动汽车量产将带动需求增长。

期铜价格周五报每吨7,285美元，接近四年高位。铜价今年至今上扬超过30%，可能实现2009年以来最大年涨幅。

面对全球通胀低迷的背景，金价今年的走势有些挣扎，但以每盎司1,296.10美元的水平，仍有望录得逾12%的涨幅。

油价接近两年半以来的最高位，此前出炉的数据显示中国原油进口需求强劲，美国石油产量也意外下滑。

布兰特原油期货涨0.47美元至每桶66.63美元，今年迄今累计涨逾16%；美国原油期货涨0.44美元至每桶60.29美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现(%) tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)