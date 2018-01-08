亚洲股市朝历史新高迈进 美股业绩将成试金石

路透悉尼1月8日 - 亚洲股市周一攀向历史新高，此前美国股市创下逾10年来最佳开年表现，经济热络增长且通胀温和，成了冒险意愿的助兴剂。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.1%，上周周线上涨3.1%，创下六个月来最佳表现。

该指数目前报588.61点，较2007年11月触及的纪录高位591.50不远。

菲律宾股市.PSI已处于纪录高位，澳洲股市再创10年高位。日本股市因假日休市，但上周触及1992年以来最高。

“全球同步增长推动去年企业获利和股市上涨，全球经济全速进入2018年，”美银美林的分析师称，并称预计全球经济今年增幅可能在4%或更高。

“这一增长使我们维持看涨预期，并推动将获利修正至新高，”他们还称，“我们仍看涨除美国之外的市场，除日本外亚太地区和日本日经指数是我们的成长题材，欧洲仍有望录得收益。”

周五的美国就业报告并未对这一前景形成挑战。

虽然就业报告不及预估，但该报告对股市非常利好，因失业率保持在低位的同时，却没有什么促使美联储更加激进地收紧政策的通胀压力迹象。

美国股市已经创下10多年来的最佳开年表现，道琼工业指数.DJI上周涨2.3%，标普500指数.SPX涨2.6%。纳斯达克指数.IXIC更是上涨了3.4%。

美国财报季本周将拉开帷幕，华尔街预计获利大约稳健成长10%，但很多公司可能也会公布与最近税改相关的一次性支出。

下一重要数据关卡将是周五出炉的美国通胀和零售销售数据。亚洲方面，中国将在周三公布通胀数据，周五公布国际贸易数据。

汇市方面，美元在经历几周大幅波动后暂时持稳。

由于全球经济活动回暖，美元指数因市场预期美联储将不会是今年收紧政策的唯一央行而被削弱。

加拿大周五公布意外强劲的就业数据，引发对该国利率将最早在下周上调的预期，加元CAD=因此涨至三个月高位。

乐观的欧元区数据亦对欧元形成支撑，欧元兑美元EUR=报1.2038美元，不过欧元迄今未能突破重要技术阻力位1.2092美元，这个水准也是9月高点。

美元兑日圆JPY=涨至113.13，部分得益于市场预期日本央行将坚持超宽松政策。

日本首相安倍晋三周日呼吁央行总裁黑田东彦继续努力推升通胀，但补充称他尚未决定是否让黑田再担任五年央行总裁。

美元疲软加上全球经济强劲增长，一直利好大宗商品，从煤炭到铁矿石再到铜，全都买需旺盛。

现货金XAU=上周创下三个半月高位，周一报每盎司1,320.80美元。

油价触及2015年以来高点，部分受助于伊朗的政治紧张局势。伊朗是石油输出国组织(OPEC)中的第三大产油国。

布兰特原油期货最新上涨0.12美元至每桶67.74美元，美国原油期货上涨0.17美元至每桶61.61美元。

MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)